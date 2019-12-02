2019-12-02T21:33:33+03:00
Общество

В Общественной палате России отметили проект из Твери

Подведены итоги первого конкурса «Здоровые города России»
Алина ПЕТРОВА
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Подведение итогов первого конкурса «Здоровые города России». Фото: администрация ТвериПодведение итогов первого конкурса «Здоровые города России». Фото: администрация Твери
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В Общественной палате РФ прошло собрание Ассоциации «Здоровые города, районы, поселки». На заседании были подведены итоги первого конкурса «Здоровые города России». Тверь вошла в число победителей с проектом «ГТО шагает в детский сад!».

Как поясняют в горадминистрации, с 2016 года Тверь является одним из самых активных участников Ассоциации. По некоторым направлениям опыт Твери является уникальным, и с интересом изучается коллегами. В этом году Ассоциация решила провести конкурс на лучшие проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и создание здоровой среды. В адрес организаторов конкурса «Здоровые города России» поступило 63 заявки, отбор проходил по пяти номинациям.

Тверь заняла второе место в номинации «Лучшая программа по развитию физической активности среди населения» с проектом «ГТО шагает в детский сад!». Конкурсный проект был разработан управлением по культуре, спорту и делам молодежи совместно с управлением образования Администрации города Твери.

Эта программа призвана приобщить детей, родителей, воспитателей к массовому спортивному движению «Готов к труду и обороне», сформировать мотивацию к активным занятиям физической культурой, укрепить здоровье. Организаторами разработан целый ряд познавательно-оздоровительных, игровых и спортивно-развлекательных программ, конкурсов, совместных спортивно-массовых мероприятий, подготовительных уроков для выполнения упражнений ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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