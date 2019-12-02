Парламент Тверской области поработал с бюджетом и «дал добро» на создание двух муниципальных округов

На повестке 47 заседания Заксобрания 28 ноября значилось более двух десятков вопросов, среди которых наиболее значимыми были: внесение изменений в ряд областных законов, и корректировка бюджета области на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов.

Плюс два округа

В Тверской области практика образования городских и муниципальных округов идёт с 2015 года. Сейчас существует 5 городских: Удомельский, Нелидовский, Осташковский, Кашинский, Вышневолоцкий и 2-х муниципальных округа: Весьегонском и Андреапольский.

Теперь же парламентарии одобрили образование двух новых муниципальных округов – Оленинского и Лесного. Оба документа прошли два чтения.

Закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Оленинский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» был представлен главой Оленинского района Олегом Дубовым.

Теперь все 7 поселений, входящих в состав территории Оленинского района, преобразовываются путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование - Оленинский муниципальный округ.

Если вспомнить историю вопроса, то 24 июня текущего года с просьбой рассмотреть вопрос об образовании Оленинского муниципального округа к главе Оленинского района, а также в районное собрание депутатов и советы депутатов городского и сельских поселений района обратилась группа почетных граждан данного муниципального образования. 28 июня эту инициативу поддержали собрание депутатов Оленинского района и советы депутатов городского и всех сельских поселений. В пяти поселениях решения о поддержке инициативы были приняты единогласно, в Молодотудском и Гришинском поселениях – большинством голосов.

По мнению разработчиков закона, единое муниципальное образование позволит намного улучшить работу административных органов за счет формирования единого бюджета, единой муниципальной собственности, сокращения документооборота.

При формировании Оленинского муниципального округа предусмотрено сохранение всех существующих администраций сельских поселений в качестве территориальных управлений администрации округа. В муниципальном округе сельские населенные пункты не меняют свой статус, меняется только система управления. Сохраняются в полном объеме все существующие льготы, налоги, тарифы для сельского населения.

Создание вновь образованного муниципального образования направлено на оптимизацию территориальной организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой надежной доходной базы бюджета, повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Лесной район», путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» полностью идентичен предыдущему. Он был представлен главой Лесного района Татьяной Кудрявцевой.

Как отмечают разработчики, практика преобразования поселений, сложившаяся в Тверской области, показала, что оптимизация численности органов местного самоуправления приводит к сокращению до 30% расходов на их содержание. Высвобождаемые финансовые ресурсы могут быть направлены на решение социально значимых вопросов местного значения.

Кроме того, будут оптимизированы процедуры ведения бухгалтерского учета и формирования необходимой отчетности. Наличие единого бюджета обеспечит эффективное распределение бюджетных средств и их экономию в результате проведения централизованных закупок.

Напомним, в ходе рабочей встречи с Президентом страны 4 декабря 2018 года губернатор Игорь Руденя внес предложение по совершенствованию федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

-Укрупнение, если говорить в теории, преследует две цели. Первая – снизить затраты на муниципальное управление, чтобы был один глава администрации, один состав депутатов и одна администрация, которые бы несли ответственность за все муниципальное образование. Вторая цель – укрепление бюджетов. Конечно, областная власть будет оказывать поддержку – субсидировать, помогать оформлять активы, размещать инвесторов. Но всегда проще говорить, когда один руководитель есть на территории, – сказал Игорь Руденя.

Льготы для бизнеса

Во втором, окончательном чтении принят закон «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области».

Документ этот направлен на создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ законами регионов могут быть установлены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Таким образом, закон устанавливает пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в течение пяти лет после вступления в силу настоящего закона. То есть, размер налоговой ставки составит 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы и 7,5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом он распространяется на 40 видов предпринимательской деятельности.

Кроме того, для таких видов деятельности, как разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области, а также для деятельности в области информационных технологий пониженные налоговые ставки устанавливаются в размере 1,5% и 5% соответственно, но при условии, что выручка от реализации товаров, работ или услуг за соответствующий налоговый период составляет не менее 70% от общей суммы выручки.

Льготные налоговые ставки применяются со дня государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя непрерывно в течение не более пяти налоговых периодов.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Главный финансовый документ региона

В двух чтениях областные парламентарии приняли региональный закон о внесении изменений в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Документ предусматривает в 2019 году уменьшение доходной части областного бюджета нна 607 млн. руб., уменьшение расходной части на 1 млрд. 706 млн. руб., уменьшение дефицита на 1 млрд. 99 млн. руб.

В 2020 году должная часть бюджета уменьшится на 1 млрд. 1 млн. руб., расходная- на 1 млрд. 607 млн. руб., дефицит станет меньше на на 605,8 млн. руб.

В 2021 году предусматривается уменьшение доходной части областного бюджета Тверской области на 5 млн. руб., уменьшение расходной части на 1 млрд. 621 млн. руб., уменьшение дефицита на 1 млрд. 616 млн. руб.

Официально

Сергей Голубев, председатель Законодательного Собрания Тверской Области об итогах парламентской сессии:

- Большой блок вопросов пленарного заседания касался экономической сферы. Это связано с подготовкой к рассмотрению бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Мы внесли довольно серьезные изменения в бюджет 2019 года, рассмотрели пакет законов, связанных с налоговыми новациями. Прежде всего, это принятый во втором чтении закон об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области, который предоставляет серьезные льготы для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей. Также отмечу внесение изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения в Тверской области».

Кроме того, сегодня мы приняли решение о создании двух новых муниципальных округов – Оленинского и Лесного. Подробное изучение и обсуждение этих вопросов предварительно прошло в профильных комитетах.