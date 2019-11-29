Дума Твери снова «прокатила» с льготой ипподром и сохранила надбавку к отпуску муниципальным служащим

Основным вопросом очередного 51-го по счету заседания городского парламента днём 29 ноября стало изменение земельного налога в части некоторых льгот. Вопрос этот уже рассматривали на думе 18 ноября и «прокатили». Горадминистрация вынесла его на суд депутатов вновь, что закону не противоречит.

Так вот, согласно требованиям федерального законодательства, с начала 2020 года из состава земельных участков, к которым применима пониженная налоговая земельная ставка в размере не более 0,3%, исключены участки, используемые в предпринимательской деятельности. Это особых вопросов у парламентариев не вызвало.

А вот относительно льготы по земельному налогу для тверского ипподрома - заспорили, завозмущались, провели поименное голосование, чтоб видно было, кто за муниципалитет не радеет.

Дело в том, что льгота эта предполагается для участков, которые используются для размещения объектов спорта, предназначенных для проведения конноспортивных мероприятий.

По прописанным в документе параметрам, под них попадает лишь один «Тверской ипподром».

То есть льгота прописана исключительно под него, а это, как заметили некоторое депутаты, нарушение антимонопольного законодательства.

И вообще-то ипподром в собственности региона. В случае одобрения на думе сумма выпадающих доходов составила бы 1,2 млн. рублей. И хотя, бюджету Твери казна региона предполагала их компенсировать, по закону о статусе «Город воинской славы» - на эту сумму благоустроить два воинских захоронения - такой расклад (как на заседании 18 ноября, так и сегодня) народных избранников не устроил. Они проголосовали против льготы ипподрому.

Депутатская инициатива Елены Гончаровой, ратовавшей за снятие с муниципальных служащих одной из надбавок к отпуску, поддержку у парламентариев не нашла. Не устроила их ни аргументация, что, по мысли депутата, муниципальные служащие зарабатывают в разы больше, чем на крупных и средних предприятиях региона, ни то, что сэкономленные деньги должны пополнит казну.

Потом было принятие в первом чтении Стратегии социально-экономического развития Твери до 2035 года и снятие с баланса уже снесённого дома на Коминтерна.

А вообще, прения и пикировки депутатов нужно слушать... Вот лишь некоторые цитаты минувшего заседания:

-А зачем мы здесь нужны тогда... зачем на заседания ходим ... дерьмо со стола грести?

-Люди не различают, кто депутат, а кто муниципальный служащий. Случись чего, на одной березе болтаться будем.

-Не хочу, чтоб дума была источником фейковых новостей.

-Вопрос неоднозначный. Хорошо, что здесь нет СМИ.