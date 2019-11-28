Пассажиры Твери, сами того не подозревая, могли несколько раз оплатить одну и ту же поездку на городском транспорте

Даже транжиру не обрадует ситуация, когда с банковской карты без предупреждения и совершенно неожиданно начинают списываться деньги, пусть и небольшие. Но в ближайшее время такое может произойти со многими пассажирами муниципального транспорта Твери. 26 ноября администрация областной столицы распространила официальное заявление от руководства компании «ТСТ» («ТрансСвязь Телеком»), оператора безналичной оплаты в городском транспорте. Заявление гласило: с мая по ноябрь 2019 года за некоторые поездки на общественном транспорте, оплаченные банковской картой, не происходило списание денег. То есть «зелёная стрелочка» на экране валидатора загоралась, проезд разрешался, но фактически деньги с карты в пользу «ТСТ» не уходили.

Объяснялось происходящее ошибкой системы, которая осуществляет обслуживание. Деньги за неоплаченные поездки обещали снять до конца года. Информация о внезапно исчезающих с банковской карты средствах никого не обрадовала, что вполне естественно. К тому же люди озадачились вопросом - а как узнать, списаны ли деньги правомерно? Была ли реально та поездка, которую необходимо оплатить постфактум? А если и была, не будет ли это повторной оплатой?

Чтобы максимально прояснить ситуацию, «КП»-Тверь» сформулировала пять наивных вопросов, на которые постаралась найти понятные ответы вместе со специалистами.

ТАКОЕ СПИСАНИЕ ДЕНЕГ ЗАКОННО?

- В гражданском кодексе есть статья 786 «Договор о перевозке пассажира». Это публичный договор. Перевозчик по нему обязан перевезти пассажира, а пассажир - заплатить за эту услугу. Пусть оплата не прошла не по его вине, но обязательство заплатить за проезд у него остаётся, - объяснила юрисконсульт «Комсомольской правды»-Тверь» Ольга Спиридонова.

КАК УЗНАТЬ, ЗА ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СПИСАНЫ ДЕНЬГИ?

- Чтобы проверить, списались деньги за определённую поездку с вашей карты или нет, лучше ориентироваться не на смс-ки, а проверять информацию в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении, - посоветовали на горячей линии компании «ТСТ».

Так можно проверить списания за недавние поездки, о которых вы точно помните. Если же вы не можете восстановить в памяти информацию о своих разъездах, что вполне возможно, учитывая то, что система начала сбоить ещё в мае, разбираться придётся дольше.

- У нас полной информации по счетам пассажиров нет. Все транзакции формируются в банке, а для нас часть информации по счетам пассажиров банком кодируется. Поэтому вы можете направить в банк запрос, и там вам предоставят информацию, за какую поездку и когда произошло списание, - сообщил специалист компании «ТрансСвязь Телеком». - Либо вы можете зайти в личный кабинет пассажира через наш ресурс, сайт asoptst.ru. Там есть информация о списаниях с вашей карты. Если вас интересует какое-то конкретное списание, информацию по нему вы можете отправить нам на электронную почту, мы сделаем запрос в банк и предоставим вам ответ.

Чтобы попасть в свой личный кабинет, необходимо зайти на главную страницу сайта «ТСТ», прокрутить страницу вниз и кликнуть на изображение валидатора с надписью «Оплачивайте проезд картами любого банка» (в левом нижнем углу). Далее потребуется ввести номер карты, которой вы расплачивались, и сайт откроет ваши данные. Информация о транзакциях расположена в таблице, построчно. В конце каждой строки активная ссылка «Просмотр». Щёлкнув по ней, вы получите подробности каждой оплаты. Именно эти данные и нужно отправить в компанию «ТрансСвязь Телеком», чтобы узнать, за что конкретно, когда и почему были списаны деньги. Проще всего сделать скриншот экрана.

Подробности о транзакции надо скопировать и отправить оператору. А лучше сделать такой скриншот. Сайт asoptst.ru.Фото: Виктория ТУШКОВА

Правда, когда «КП»-Тверь» тестировала данную возможность, открылся подозрительный факт. В табличке значилось несколько оплат подряд, совершённых, согласно данным личного кабинета, в один день и в одно и то же время. И присвоен им был один и тот же цифровой код электронного билета. Что это? Трижды оплаченная поездка?

- Скорее всего, это оплата за три разные поездки. К нам уже обращались с такими вопросами и выяснялось, что система почему-то присваивала одинаковые данные разным поездкам, совершённым в разное время. Но если вас всё-таки тревожит этот факт и вы хотите удостовериться, что деньги списаны за разные поездки, присылайте данные к нам, мы разберёмся и вам сообщим, - пообещали в технической службе компании-оператора.

Однако подозрение, что таким образом всё-таки можно оплатить одну поездку несколько раз, нас не оставило. Особенно учитывая всю эту неразбериху, которая, как оказалось, творится в системе безналичной оплаты в Твери. Так что подозрительные переводы за одинаковые поездки мы проверим, чего и вам советуем.

И ещё одна странная ситуация: в графе, где должен быть обозначен статус поездки (например, «разрешено», если оплата удачно прошла), в некоторых случаях не значилось ничего. Но деньги, согласно данным, были списаны. Припоминая реальные прецеденты, когда валидатор не реагировал на банковскую карту, из-за чего приходилось прикладывать к нему другую, мы задались вопросом - а не те ли это случаи? И не получилось ли так, что деньги в итоге списывались с обеих карт?

-Если валидатор не реагирует на карту, никакого списания не происходит, - заверил нас специалист «ТрансСвязь Телекома», однако объяснить, почему пустует указанная графа, в технической службе не смогли.

Подчёркнуты строки с абсолютно идентичными данными. И везде - оплачено. Будем разбираться. Сайт asoptst.ru.Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕНЬГИ СПИСАНЫ ЗА ПОЕЗДКУ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО?

Допустим, вас вообще не было в городе в этот день: вы были в командировке, о чём есть соответствующие документы. А деньги за поездку, совершённую в этот день, списаны. В такой ситуации на горячей линии нам посоветовали обратиться в банк с заявлением о неправомерном списании средств. Конечно, потребуются доказательства - те же документы о командировке или что-то ещё. Обратиться можно и через компанию-оператора безналичной оплаты, которая сама направит запрос в банк.

- Но проверьте, вдруг вы оставляли свою карту дома, и ею для оплаты проезда воспользовался кто-то из ваших родственников? Деньги тогда, конечно, вернуть не получится, - предупредил специалист «ТСТ».

Если вы уверены в своей правоте, но взаимопонимания с компанией либо банком найти не удалось, опротестовать ситуацию можете только в суде.

МОЖНО ЛИ ЗАБЛОКИРОВАТЬ КАРТУ ДЛЯ СПИСЫВАНИЯ С НЕЁ ДЕНЕГ?

А и действительно, подумает кто-то, нельзя ли заблокировать свою карту, не полностью, а для списаний средств только в пользу оператора безналичной оплаты проезда? По телефону обслуживания клиентов в банке ответ нам был дан короткий и предельно понятный: «нет, это сделать нельзя».

Кстати, друзья, вот вам совет, лайфхак, как говорится. Технологии не стоят на месте, и сегодня, дозваниваясь в свой банк, чтобы прояснить какой-либо вопрос, вы можете наткнуться на робота-автоответчика (бота), который ищет для вас ответы, для чего нужно кратко сформулировать свой запрос. Если подходящий ответ робот не даёт и запрос ваш понимает неверно, чётко произнесите: «Соедините со специалистом» и вас переключат на живого человека. У нас это сработало.

КАК ПОЗВОНИТЬ, НАПИСАТЬ В «ТСТ», И ГДЕ КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ?

«ТрансСвязь Телеком» располагается в том же здании, что и муниципальная компания «ПАТП-1», на набережной Лазури, дом 9, корпус 1, на первом этаже. На вопросы пассажиров городского транспорта отвечают по номеру телефона технической службы: 8 (4822) 47-62-77. Письменные запросы вы можете отправлять по адресу электронной почты info@asoptst.ru. Заглянуть в личный кабинет пассажира можно на сайте компании asoptst.ru.