Закаленный российский страус под Смоленском напугал на трассе водителей

Мощный страус и легковушка како-то время шли бок о бок...Фото: instagram, _keksanutaya_ ,Настена Федорова

То ли российские морозы нынче стали мягче, то ли страусы выносливее, но 27 ноября, когда столбик термометра показывал -5 (а с учетом влажности и все -10) водители автодороги Смоленск - Вязьма были шокированы тем, что их машину чуть не подрезала мчащася по обледенелому асфальту южная птица.

Страусиная скорость была такова, что какое-то время мощный страус и легковушка шли бок о бок...

- Вот это диковинка! Холод, зима, страусы..., - только и смог вымолвить ошарашенный шофер. Но стоило птице опасно вильнуть в сторону машины, мужчина тут же пришел в себя, - Эй, тихо, тихо, тихо!...

О том, как крупный страус оказался в глуши (в районе деревни Юшково) да еще на трассе в такую погоду, еще предстоит выяснить. Хотя местные жители уже выдвигают версии:

- В Смоленской области уже лет 10, как существует страусиная ферма. Видимо, сбежал оттуда.

- Не волнуйтесь, старус так бежит, не потому что замерз. Они прекрасно переносят русскую зиму, ну а бегали они всегда отлично.

Однако есть и те, кто все-таки переживает о дальнейшей судьбе птицы:

- Главное, чтобы страуса вернули домой. Видно, что у него стресс.

Кстати, фермеры, которые разводят страусов, говорят, что в Россию привозят специальную зимоустойчивую породу. Мороз и солнце для них лучше, чем дождь и слякоть. Да и характер в холода у них становится более покладистый. Хотя к смоленскому бегуну это вряд ли относится...

С таким на трассе лучше не встречаться. Фото: instagram, _keksanutaya_ ,Настена Федорова