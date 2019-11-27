Архитектору Никите Маликову хватило ста дней, чтобы понять, что в Твери, кроме сидения дома и работы, заняться нечем

Представьте: у вас есть совсем немного денег, складной стульчик и несколько свободных вечеров в неделю. Вы берёте этот стульчик, деньги на проезд по городу и ещё немного сверху - на всякий случай. Выходите из дома. Вам нужно отдохнуть. Скажем больше - вам нужно сменить обычную картинку, растормошить своё сознание, которое костенеет в череде одинаковых дней. Вам срочно нужны новые эмоции. Так, куда вы направитесь, где поставите свой стул, чтобы получить всё это? Есть ли у вас кроме дома и работы некое третье место, которое также создаёт вашу жизнь?

Эти вопросы поставил перед собой тверской архитектор Никита Маликов. Никита - урбанист. Его работа основывается на понимании, для чего нужна городская среда. Найти в Твери «третье место» - в этом заключался его стодневный эксперимент. Сто дней, только сто вещей, которые можно использовать в этот период, и 30 тысяч рублей в месяц на всё: от квартплаты и еды до развлечений.

Эксперимент «на минималках»

- Я хотел понять, чем обычные люди с весьма скромной зарплатой, а это большая часть нашего населения, могут заняться кроме работы и сна. Чем, не потратив бешеных денег, они могут наполнить другую часть своей жизни, которая на самом деле является основной. И что делается для этого в городах, - рассказал Никита Маликов «КП»-Тверь».

Итак, сто дней, 30 тысяч рублей на месяц (самая популярная зарплата в Твери) и сто вещей - просто, без роскоши. Вещи Никита отбирал по следующему алгоритму. Двадцать вещей - то, что необходимо для быта: стиральная машина, холодильник и так далее. Ещё двадцать - всё, без чего не обойтись работающему человеку, например ноутбук или кружка для чая. Десять вещей Никита выделил для развлечений. Сюда, например, попал велосипед, а ещё книги. Ну а всё остальное - одежда, бельё, обувь.

Вещи, за исключением холодильника и стиральной машины, которыми Никита Маликов ограничил себя. ФОТО: Никита МАЛИКОВ, личный архив.

Такой аскетизм, по мнению Никиты Маликова, был необходим. Он позволил исключить потребительский взгляд на мир и объективно оценить, насколько скучно мы живём.

Унылое зрелище

В процессе своего эксперимента моральную сторону дела Никита не рассматривал. На своих страничках в соцсетях архитектор сообщил, что изучал именно архитектуру города, среду, которую она создаёт. И пришёл к выводу, что условия, позволяющие среднестатистическому человеку вырваться из бесконечного круга «дом - работа», у нас отсутствуют. За исключением разве что соцсетей, становящихся для многих иллюзией вовлечённости в жизнь. А расслабиться и прийти в лад с собственными мыслями многим, чего уж греха таить, помогает лишь алкоголь.

Конечно, можно сходить в кафе. Или в качестве развлечения пройти какой-нибудь квест. Но это разово и за деньги. Тратить свой постоянный досуг на это не будешь.

- Условия для спорта созданы весьма скромные, нет даже нормальных беговых дорожек, не говоря уже о чём-то массовом и зрелищном, хоккее, например. Детский досуг ограничен игровыми площадками для детей до шести лет, - говорит Никита Маликов. - Библиотеки ещё очень далеки от досуговых центров, которыми они уже являются в некоторых городах. Если ты живёшь в Твери, вечером твой самый популярный досуг - поесть или посмотреть сериал. Всё вращается вокруг квартиры. Стимула выходить на улицу нет. А мозгу необходимо отдыхать от работы и дома.

Расставить стулья

Конечно, стульчик, упомянутый в начале повествования, - это символ. Вещь условная. «Вместо стула представьте лавку. Или сквер. Что угодно. Главное - оно непременно должно давать новые эмоции, выходящие за рамки быта и работы, даже если у человека нет денег в кармане, а телефон сел. Только город с такими правильными «стульями» вводит третье место, даёт возможность перезагружаться от стресса, связанного с работой и бытовухой, а значит, даёт силы развиваться, строить крепкие отношения и творить», - написал Никита Маликов в своих соцсетях. Причём расставить по городу такие «стулья», по его мнению, не так уж и сложно:

- У каждого города есть свой бюджет для благоустройства. Можно находить федеральные гранты. Для этого, конечно, нужна своя профессиональная команда. Когда у нас кого-то из других городов пытаются пригласить, толку от этого никакого. Но если ещё пять лет назад и можно было сказать «Я не знаю, как это делать», то сейчас весь механизм такого благоустройства разработан. Есть рекомендации минстроя, в которых даются прямые инструкции, как это должно функционировать, где собирать экспертов, какой статус должен быть у занимающихся этим людей и так далее.

При хороших возможностях природы и ландшафта, в Твери, увы, совсем мало мест, куда хочется прийти со своим стулом.Фото: Виктория ТУШКОВА

Картинкам никто не верит

Рассказ Никиты Маликова о его эксперименте породил дискуссии в соцсетях. Некоторые комментаторы отстаивали позицию: твой досуг - твоя и забота. Санки, лыжи, рыбалка…

- Что-то из этого на самом деле очень дорого. Позволить себе увлечься профессиональной рыбалкой может далеко не каждый. А в остальном люди у нас пока не осознают, что есть другие виды досуга. А как они это узнают? Нужно создавать живой прецедент, - считает архитектор. - Показать людям, как бывает ещё. Говорить можно что угодно или картинки показывать. Но картинкам люди уже не верят. Нужно создавать. Чтобы все увидели, что бывают действительно отличные новогодние ярмарки, что зимой кроме санок может быть ещё тысяча развлечений!

Ну а пока Тверь слишком уж напоминает Старгород, описанный Ильёй Ильфом и Евгением Петровым, гениальными мастерами подмечать жизненные мелочи. Нет-нет да и подумается про матушку Тверь, что люди в ней рождаются лишь затем, чтобы «побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».