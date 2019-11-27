2019-11-27T10:41:21+03:00
Общество

Определен состав команды, которая представит Калининскую АЭС на IV Дивизиональном чемпионате профессионального мастерства REASkills-2020 в компетенции «Управление жизненным циклом»

Работники Калининской АЭС, подавшие заявки на участие в REASkills-2020, уже активно проходят отборочные этапы. От станции подана 51 заявка на участие в 14 компетенциях (всего дивизиональных компетенций 16).
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Команда КАЭСКоманда КАЭС
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На прошлой неделе свою готовность отстаивать честь станции демонстрировали работники, пожелавшие войти в состав команды по компетенции «Управление жизненным циклом» (УЖЦ).

Как уточнила начальник отдела развития персонала Мария Быценко, количество заявок на данную компетенцию от сотрудников КАЭС позволило сформировать две команды, для которых и было организовано конкурсное испытание. «Каждая станция на чемпионат по компетенции УЖЦ должна выставить по одной команде. Чтобы определить сильнейших участников и сформировать такую команду от нашего предприятия, на КАЭС был проведен отборочный этап. Для нашей станции это первый такой опыт, и он стал успешным», - прокомментировала М. Быценко.

В рамках конкурсного отбора кандидаты выполнили задание, разработанное в соответствии с техническим описанием данной компетенции. В состав экспертной комиссии под председательством заместителя директора по управлению персоналом О.В. Лебедева вошли руководители ОРП, ЛПФО и УТП.

В ходе конкурсных испытаний члены жюри оценивали не только подготовленность участников, их профессиональный уровень и эффективность командной работы, слаженность и взаимодействие внутри небольшого коллектива. Оценке подлежали и личностные особенности работников, которым предстоит в скором времени выдержать более серьезный экзамен на уровне всего дивизиона. И здесь без психологической подготовленности тоже не обойтись.

Имена участников, вошедших в команду Калининской АЭС по компетенции УЖЦ, были озвучены на церемонии закрытия соревнований 16 ноября.

Итак, вот сборная команда КАЭС, которая выступит на Дивизиональном чемпионате REASkills-2020 в компетенции «Управление жизненным циклом»:

•Дмитрий Касякин, ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования РЦ-2

•Александр Игаев, старший оператор реакторного отделения РЦ-2

•Ирина Севастьянова, инженер-технолог ОИТПЭ

•Лилия Золина, кладовщик УПТК

•Алексей Никифоров, ведущий инженер-технолог ОППР

•Евгений Касякин, инженер-технолог ОИТПЭ

•Александр Богаевский, инженер-конструктор «Калининатомэнергоремонта»

Эксперты команды – Екатерина Алексенцева (СТУ), Екатерина Водогреева (КАЭР).

До конца ноября отборочные туры завершаться по всем компетенциям. И в начале декабря будут известны все участники - состав большой команды КАЭС, которая покажет себя на REASkills-2020.

Конкурсное испытание

Конкурсное испытание

ИСТОЧНИК KP.RU

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