Досуг с 29 ноября по 3 декабря в Твери: Кинофестиваль "Колокол света", рок-хиты и много поэзии

Чудесное время наступает... Прозрачное... Когда все обнажено и все так тонко и нежно... А декабрь — это и вовсе ожидание и вера, вопреки всему и несмотря ни на что.

Поэтому и события ближайших дней неяркие, но глубокие, тихие, но важные.

Прислушайтесь к себе и выбирайте, что ближе вашему сердцу.

ФЕСТИВАЛИ

«Колокола света»

Кинофестиваль «Колокол света» направлен на популяризацию произведений, отражающих духовные и культурные ценности нашей страны и христианского мира.

Участниками «Колокола света» станут видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Тверской области. Фильмы участников будет оценивать профессиональное жюри во главе с председателем отдела культуры Тверской епархии протоиреем Романом Маниловым.

По итогам заключительного просмотра жюри проведет открытое обсуждение, лучшие фильмы наградят дипломами лауреатов.

Тверской областной Дом народного творчества, ул. Советская, 42.

29 ноября с 10:00.

Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

29 ноября в 18:30 - Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Художественный руководитель и главный дирижер - Народный артист России Борис Фрумкин. Специальный гость - Анна Бутурлина (вокал).

В программе: хиты мирового джаза.

1 декабря в 12:00 - «Звучат мальчишек голоса». Концертный хор мальчиков Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково.

В программе: песни для детей младшего и среднего возраста.

1 декабря в 17:00 - Концертная программа «Женские портреты в музыке». Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижёр - Ксения Жарко (Москва). Солистка - Эммануила Штуко (сопрано).

В программе: Ф. Пуленк, моноопера «Человеческий голос»; Дж. Верди, вступление из оперы «Травиата»; Э. Григ, Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт» и др.

2 декабря в 18:30 - Концертная программа «Музыкальная палитра ХХ века». Лауреаты международных конкурсов Елена Жданова (скрипка), Анна Мильтонян (скрипка), Наталья Иванова (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Ольга Орлова (фортепиано).

В программе: Ф. Пуленк, Соната для скрипки и фортепиано; Э. Изаи, Соната № 3 «Баллада» для скрипки (переложение для альта) и др.

3 декабря в 18:30 - Концертная программа «Ритмы и напевы Латинской Америки». Инструментальный квинтет «No Indifference», трио »Очарование», струнный квинтет »Ad Libitum», лауреат международных конкурсов Ольга Орлова (фортепиано).

В программе: произведения А. Пьяццоллы, Э. Вила-Лобоса, К. Гарделя, Р. Эрнандеса, А. Ромеро и др.

ЛЕКЦИИ

«Михаил Тверской»

5 декабря исполняется 701 год со дня гибели в орде святого князя Михаила Тверского. Князь Тверской принял мученическую смерть «за други своя», за свою землю, был канонизирован Русской православной церковью одним из первых русских святых. Долгие столетия мощи Михаила Тверского находились в Спасо-Преображенском соборе. И сегодня жители чтут его память и почитают небесным покровителем Твери.

Тверской императорский дворец, ул. Советская, д. 3.

6 декабря в 17:00.

Тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Стоимость билета: для взрослых - 120 руб., для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров - 70 руб., для детей до 16 лет - 50 руб.

ГАСТРОЛИ

Рок-хиты от Hard Rock Orchestra.

В исполнении уникального коллектива - московского оркестра «Hard Rock Orchestra» - прозвучат мировые рок-хиты, а точнее, более двадцати главных композиций групп: Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin, Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N Roses и др.

Стоит отметить, что все участники Hard Rock Orchestra - настоящие мультиинструменталисты. Дирижер умеет играть на трубе и фортепиано. Кларнетист - на саксофоне. А барабанщик может взять в руки флейту.

ДК «Металлист», Петербургское шоссе, 39.

30 ноября в 18:00.

Стоимость билетов: 700-1400 руб.

Прозвучат хиты. Фото: предоставлено Hard Rock Orchestra

ВСТРЕЧИ

«Осторожно: поэзия!»

В рамках проекта «Осторожно: поэзия!» пройдет второй вечер поэзии «Между строк...» с молодым поэтом, редактором и переводчиком жанровой литературы Анастасией Ильиных. Анастасия Ильиных в 2019 году окончила филологический факультет ТвГУ по специальности «Литературное творчество». Является лауреатом премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства. Публиковалась в альманахах «Тверь», «Лучшие слова», «Литосфера», «#ЛитМэйкер», в журнале «Страна Озарение», а также в «Театральной газете». Принимала участие во Всероссийском совещании молодых писателей в Ярославле в 2018 году и стала одним из победителей конкурса «Графит». В декабре 2018 года выпустила дебютный сборник стихотворений «Сновидец».

Основной творческой установкой автора является ориентирование на гуманистические идеалы, эстетическое и философское осмысление действительности.

Кофейня «Тёплый дом», ул. Новоторжская, 8.

1 декабря в 17:00.

Вход свободный.

ВЫСТАВКИ

«Слово пастыря. Время больших дел»

Выставка посвящена 10-летию интронизации и 50-летию по случаю монашеского пострига и рукоположения в священный сан Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Данная экспозиция рассказывает об истории больших дел, время которых пришло вместе с вызовами нашего непростого времени. Это своеобразное документальное и отчасти художественное свидетельство пройденного за десятилетие пути архипастыря, отдающего свою жизнь служению Богу, Церкви и людям.

Посетители познакомятся с фотографиями, где зафиксированы богослужения, поездки по стране и миру, встречи с руководителями множества стран и верующими людьми.

В рамках мероприятия состоятся встречи с духовенством, молодежью и общественностью.

Музейно-выставочный центр им. Лизы Чайкиной.

До 8 декабря.