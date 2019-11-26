2019-11-26T15:30:15+03:00
Общество

Калининская АЭС: 120 удомельцев стали участниками уникальной инженерно- конструкторской игры по строительству машин Голдберга

120 удомельцев стали участниками «Цепной реакции» - уникальной инженерно- конструкторской игры по строительству машин Голдберга, которая прошла в спортивном комплексе Калининской АЭС 23 ноября 2019 г.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Участники "Цепной реакции"Участники "Цепной реакции"
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В создании сложных механизмов приняли участие работники подразделений КлнАЭС и подрядных организаций, школьники, ветераны, жители города. Организовала мероприятие молодежная общественная организация Калининской АЭС «Атомная молодежь» (МОО АМ).

«Цепная реакция» - это игра, нацеленная на приобретение и развитие командообразующего опыта, формирование навыков работы на общий результат, а также раскрытие изобретательского, творческого потенциала игроков. Перед командами была поставлена непростая задача: в сжатые сроки придумать и сделать из нехитрых материалов - досок, водопроводных труб, пластиковых стаканчиков, веревок, воздушных шаров - механизм, работа которого основана на принципе «домино». То есть необходимо обеспечить последовательную передачу движения от начала конструкции до ее последнего элемента за счет падения, толкания, притягивания, перевешивания и других действий.

«Так как у команд не было инструкций по сборке, им пришлось проявить все свои конструкторские знания, фантазию и сноровку, - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. - Это настоящее инженерное творчество. Игроки действовали не по шаблону, а самостоятельно разрабатывали собственные технические решения. Это особенно важно, ведь только новые идеи, необычные инженерные конструкции и решения способны двигать науку и производство вперед».

Определение победителей проводилось по результатам запуска механизмов. Учитывались количество этапов и их сложность, длина пути, отсутствие сбоев, эффектность и экономия представленного проекта. Собрав «цепную реакцию» длиной 16 м, команда педагогов и учеников удомельской гимназии № 3 «Свободные радикалы» стала абсолютным победителем. Второе и третье места заняли сборные команды Калининской АЭС «Фиалки» и «Очумелые ручки».

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области, в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Игроки проявляли изобретательность

Игроки проявляли изобретательность

Творческий подход участников к выполению заданий в игре "Цепная реакция"

Творческий подход участников к выполению заданий в игре "Цепная реакция"

Командный дух, творчество, смекалка и сложный механизм готов!

Командный дух, творчество, смекалка и сложный механизм готов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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