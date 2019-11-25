Дед Мороз из Великого Устюга: Жены у меня нет, но Баба Жара имеется!

Как вы думаете, почему так внезапно похолодало? Потому что конец ноября и пора уже? А вот и нет! Все потому, что 23 ноября в Торжок приехал самый настоящий и самый главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. Приехал специально для того, чтобы принять участие в «Кузьминках» - празднике начала зимы - и заковать лютые морозы.

Седобородого великана ждали с утра и стар, и млад. А потому стоило ему только появиться в воротах Новоторжского кремля, как по рядам пронеслось: «Дорогу Деду Морозу!»

Главный российский Дед Мороз в Торжок приезжает не в первый разФото: Ирина ТАРАСОВА

Уже после праздника, где гость из Великого Устюга приветствовал всех и желал исполнения желаний, заковывал вместе с кузнецом морозы на зиму, общался с детворой и собирал в большой мешок их письма с мечтами и желаниями, мне удалось пообщаться с самым главным волшебником зимы.

Большой, с громовым, но добрым голосом, он оказался на редкость словоохотливым. И даже специально для нас раскрыл некоторые подробности о себе.

- В Торжок я приезжаю не первый раз. Люблю бывать там, где мне рады и где меня ждут. А как здесь угощают! И Пожарскими котлетами накормили, и малиновым вареньем угостили. Красота! Я хоть и волшебный дед, а поесть люблю! Теперь вот надеюсь, что Торжок меня летом на гастрономический фестиваль позовет.

- До Нового года еще месяц, а Дед Мороз уже появился. Некоторые спрашивают: не рано ли?

- Ну так страна-то у нас большая. Пока во все города и села заглянешь, сам лично убедишься, как готовятся все к встрече всеми любимого праздника - Нового года. Так что не рано, в самый раз. А путешествовать я люблю. Даже летом выезжаю, то на фестивали, то на праздники. Отпуск, спрашиваете? Это у вас он бывает. А мне отдыхать некогда. Вот сейчас вернусь домой, пару дней отдохну. Потом в Рязань, оттуда полетим на Байконур. Потом в Якутию, а затем в Чебоксары, оттуда - в Вышний Волочёк. Только перед Новым годом домой и приеду.

"Кузьминки" в ТоржкеФото: Ирина ТАРАСОВА

- Как же Дед Мороз появляется порой в разных городах одновременно?

- Вот и меня часто об этом спрашивают: «Тебя по телевизору сегодня утром показывали в Екатеринбурге, а ты уже здесь». Так я вот так отвечу: Дедушка Мороз волшебный, он один, но он везде успевает. Кроме того, у меня помощники есть. Братья-месяцы из Клина. Сапоги-скороходы - в Торжке. Баба Яга - в Кукобое Ярославской области. Кикимора вятская. Царь Берендей в Переславле-Залесском. Алеша Попович, богатырь ростовский. Девица-Метелица из Вятской Поляны Кировской области. Матушка-Зима, холодная женщина, из Яренска Архангельской области.

- А жаркие женщины в твоей сказочной компании есть?

- А как без них! Есть Баба Жара. Такие шаньги печет! Не оторваться!

- А Снегурочка, получается, не с тобой, дедушка?

- Снегурочка, внучка моя, в Костроме живет. Почему так далеко от меня? Ну что тут сказать, где родился, там и пригодился.

Дед Мороз в ТоржкеФото: Ирина ТАРАСОВА

- Удавалось ли, Деду Морозу встречаться с Санта-Клаусом?

- Так вот на днях виделись. Приезжал он ко мне на день рождения из Лапландии. В этом году 3 дня гуляли большой компанией. Кто из нас сильнее: я или он? А мы не соперники вовсе. Мы же все вместе творим добрые дела. А с нами еще Зюзя - белорусский Дед Мороз, Кыш Бабай - татарский Дед Мороз из Казани, Тол Бабай - из Удмуртии, из Ижевска, Чысхаан - властелин холода из Якутска, и не только.

- Кто ж с таким режимом за тобой, дедушка, ухаживает? Жена-то хоть есть или холостой до сих пор?

- Некогда мне жениться, доченька. Как тогда ребятишек радовать? Я когда не в поездках, то живу в Великом Устюге. Сказку пишу, чудеса творю, подарки деткам дарю.

- На чем же Дед Мороз добирался до Торжка?

- Дорога дальняя была. Сутки целые добирался. Сначала на поезде, а уже в Твери меня сапоги-скороходы встретили. И долетел до Торжка, даже глазом не успел моргнуть.

- «Кузьма и Демьян» - праздник кузнецов и любви. Что, дедушка, ты пожелаешь тем, кто еще не нашел себе пару?

- Крепкого здоровья и встретить своего самого важного человека. А другим - беречь свою семью, потому как это главная ценность в жизни любого человека. Ну и обязательно ребятишек - столько, сколько в моем сосновом бору шишек. Чтобы знал я, кому подарки вскоре дарить!

В Торжке я люблю бывать, меня здесь хорошо встречают!Фото: Ирина ТАРАСОВА

БЛИЦ-ОПРОС

- Какой у Деда Мороза рост?

- До потолка пока не дорос! Всегда есть место, куда расти - ввысь, вширь, а лучше всего духовно.

- Сколько весит шуба Деда Мороза?

- А кто ж её взвешивал? Это мастерицы-рукодельницы шьют. Вот приезжай в Великий Устюг и узнаешь.

- Валенки Дед Морозу под Вологдой мастерят. А всё остальное?

- У Деда Мороза целый дом моды в Великом Устюге. Нарядов куча. Шьют там мастерицы и для Снегурочки, и для остальных сказочных персонажей, и для меня, конечно. Поэтому я всегда по-разному красивый.

- Что чаще всего просят на Новый год?

- Дети - гаджеты: телефоны, приставки игровые. Женщины - мужа, мужчины - БМВ.

- А если бы ты, дедушка, загадал желание, что бы попросил?

- У Деда Мороза всегда одно желание. Самое главное - чтобы во всем мире был мир!

Дед Мороз приехал из Великого Устюга, чтобы заковать морозы и открыть зимуФото: Ирина ТАРАСОВА

Помогал Дед Морозу кузнецФото: Ирина ТАРАСОВА

И раз, и два!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Дети чаще всего просят на Новый год гаджеты: телефоны, приставки игровые. Женщины - мужа, мужчины - БМВ.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Чтобы пообщаться с самым главным российским Дед Морозом, корреспонденту "Комсомолки" пришлось замаскироватьсяФото: Ирина ТАРАСОВА