«Лига Индиго» в Твери: Испытай все стороны своего интеллекта!

Интеллектуальный отдых все больше набирает в Твери обороты. Кто его участники? Молодые, талантливые и творческие люди. У них может быть разное образование, взгляды на жизнь, в одном они сходятся точно - в любви к играм!

Об одной из таких игр - «Лига Индиго» - мы и поговорили с ее организатором в Твери Алексеем Шатовым.

- Алексей, расскажите об игре, которая завоевала популярность среди жителей Твери. Какие правила, что надо знать, чтобы победить, и что можно выиграть?

- В нашем городе уже давно развита индустрия интеллектуального отдыха. Квест-румы, интеллектуальные игры, тренинги, тим-билдинги, творческие вечера - есть развлечения на любой вкус. Отдельно в этом списке можно выделить интеллектуально-развлекательную игру «Лига Индиго» - уникальный проект, распространенный во многих городах России.

- Где вы обычно встречаетесь?

- Игра проходит в ресторане «Оазис» по понедельникам и вторникам, каждый игровой день в ней участвуют одновременно около 100 человек! По правилам игры необходимо собрать команду до 8 человек. Обычно команда собирается из друзей, коллег, родственников, однокурсников, но может состоять даже из незнакомых людей, это дает возможность завязать новые знакомства с интересными людьми. Результат игры во многом зависит как от сплоченности, так и от разносторонности участников команды. Во время игры можно есть и пить, и это очень удобно, потому что многие приходят сразу после работы.

«Лига Индиго» - Это весело! Фото: Мария и Марат Корнауховы

- На что похож формат игры?

- Сама игра состоит из 5 раундов, каждый посвящен определенной теме и затрагивает одну или несколько областей развития: эрудицию, интуицию, взаимодействие, логику, азарт, творчество, спорт. Задания самые разнообразные: и музыкальные, и видеозадания, задания на эрудицию, логику, интуицию, творческие, спортивные и коммуникативные навыки. От игры к игре раунды меняются, поэтому каждая новая игра действительно новая, с новыми раундами, темами, правилами. Точно не надоест!

- Призовой фонд существует?

- Без этого никак! Призерам достаются полезные подарки: сертификаты на концерты, в кино, театр, батутные центры, квест-румы, лекции, а также вкусные призы от партнеров игры. Но главный приз - это отличные впечатления, ощущение, что стал немного умнее, образованнее, завел новые знакомства, ведь в современном ритме жизни у нас так мало времени на отдых, хобби, общение с интересными людьми и саморазвитие. «Лига Индиго» - это универсальный вариант, чтобы совместить все эти вещи в один вечер!

- Алексей, как Вам в голову пришла идея организовать это в Твери?

- Однажды друзья позвали меня на один из квизов. Я сходил, и мне пришлась по душе идея такого отдыха, но организация самого квиза меня расстроила: было довольно скучно, однообразно, ведущий был слабо подготовлен к игре. Тогда я решил, что нужно сделать что-то качественное, и волей судьбы наткнулся на «Лигу Индиго»! Она была создана в Санкт-Петербурге почти 6 лет назад группой активных студентов, а на данный момент охватила уже больше 70 городов!

В Твери мы начали играть с ноября 2017 года и уже провели семь с половиной сезонов, отыграли 90 игр (145 игровых дней), приняли участие в нескольких межгородских турнирах. За это время в игре приняли участие более 80 команд, их количество постоянно увеличивается, но есть и основные команды, которые ходят от игры к игре, таких у нас около 30. Есть даже команда, которая не пропустила ни одной из 90 игр!

Мы всегда рады видеть новые команды на игре и делаем для них приятные сюрпризы, например большую скидку на вторую игру, бутылочку игристого или большую пиццу на стол от организаторов. Также у нас самые лучшие подарки призерам, за это время мы наладили контакты с множеством различных заведений, организаций, интересных мест города, поэтому для победителей это дополнительный бонус для саморазвития или досуга.

- Что именно Вам нравится в «Лиге Индиго»?

- Сама игра просто замечательна, у нас разработано более 60 различных форматов раундов: брейн-ринг, крокодил, тотализатор, медиасеты, даже аналоги таких программ, как «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером», «Своя игра», «Слабое звено» - в общем, большое разнообразие. Также нам удалось создать на игре непередаваемую дружественную атмосферу, игроки разных команд общаются друг с другом после игр, заводят новые знакомства, связи.

«Лига Индиго» изменила мою жизнь в лучшую сторону и, судя по отзывам и эмоциям на игре, украсила и разнообразила жизнь всех наших игроков. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - приходите к нам!