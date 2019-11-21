Транспорт в Твери по-новому: Экоавтобусы, профессиональные водители и льготы на всех маршрутах

Одна из самых обсуждаемых тем в преддверии нового года - что ждет Тверь, а значит и нас с вами, горожан, в связи с реформой общественного транспорта. Исчезновение трамваев и сокращение рейсов троллейбусов приводит к волнениям, а порой и нелепым слухам, многие из которых зачастую сильно преувеличены.

С целью прояснить ситуацию и расставить самые важные акценты в данном вопросе 20 ноября в правительстве региона прошло совещание с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени. Во вступительном слове глава региона обозначил цель введения новой модели транспортной системы в регионе: «Наша задача - организовать в Тверской области систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона».

- Общественный транспорт станет не тем, что мы видим сегодня, - комментирует слова губернатора председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко. - Он должен быть безопасным, удобным, ходить по расписанию и не только в час пик. Только это решит вопрос пробок и вызовет доверие со стороны населения. В целом дискуссия получилась конкретной, емкой, с развернутым ответом по каждому из вопросов. Процитируем ответы на 10 из них, которые сегодня задают наиболее часто.

Игорь Руденя: Наша задача - организовать в Тверской области систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона. Фото: ПТО

НОВЫЕ МАРШРУТЫ И ПРИВЫЧНАЯ НУМЕРАЦИЯ

- Самое основное и самое важное - без транспорта никто не останется. Информация о том, что ряд маршрутов будет отменен, в корне неверна. Все действующие маршруты будут сохранены, и это принципиальная позиция руководства области.

- Прорабатывается вопрос и относительно транспортного сообщения с новыми микрорайонами Твери («Новый город», «Авиатор», «Радужный» и др.). Для этой цели будут введены дополнительные маршруты.

- Новшества коснутся не только Твери, но и Калининского района, в шесть населённых пунктов которого также пустят дополнительный транспорт. Тем самым количество рейсов на пригородных маршрутах увеличится на 15 тысяч в год (на 32%). При этом будет обеспечена перевозка пассажиров всех льготных категорий!

- Введение новых автобусов приведет к тому, что провозная способность увеличится на 10% - до 18 тысяч человек в час.

- Новая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов с применением абонементного меню, с соблюдением всех льгот для граждан.

- Чтобы не возникло путаницы, привычная нумерация маршрутов будет сохранена.

- Оплатить проезд можно будет как наличным, так и безналичным способом.

- Исчезновение трамваев и троллейбусов и замена их автобусами справедливо вызвали беспокойство у населения по поводу экологии в городе. В правительстве это учли. Главным условием при формировании контрактов станет использование автобусов экологического класса не ниже Евро-5 (в других регионах - Евро-3).

- Факт, что в Твери участились ДТП с участием общественного транспорта, особенно когда за рулем нелегальные мигранты. Теперь эту категорию граждан за руль городского транспорта в любом случае не допустят.

Кстати, именно этот пункт поддерживают абсолютно все жители Твери. «Я не хочу садиться в маршрутку и бояться за свою жизнь и жизнь моего ребенка, - уверена тверичанка Светлана Калинина. - Общественный транспорт - это лицо города, показатель, как власть относится к жителям. Хочется верить, что порядок в этой сфере удастся наладить».

- Как итог, с учетом особенностей областного центра в Твери планируется реализовать новую модель пассажирских перевозок, что позволит создать первый в России проект по внедрению современной системы общественного транспорта, реализованный за пределами Московского региона.

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Важный момент - новые автобусы будут удобными и для маломобильных граждан. Впрочем, не только.

- Не секрет, что в настоящее время парк общественного транспорта сильно изношен, плюс он не соответствует многим требованиям. Я могу это сказать и по собственному опыту, - комментирует депутат Тверской городской Думы, член постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры Светлана Козлова. - Сама я часто езжу на 20-м маршруте и порой его приходится ждать по 40 минут, а то и по часу. Радует, что будет больше подвижного состава и что он будет оборудован в соответствии с необходимыми требованиями. Новые автобусы будут низкопольными и оборудованными откидным пандусом. И это очень важно. Такой транспорт удобен не только инвалидам-колясочникам, но и мамам с колясками.