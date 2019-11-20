«Ждем как праздник!»: В микрорайоне «Южный» Твери готовится к открытию новая поликлиника

Яркая, как мозаичный конструктор, новая поликлиника в «Южном» заметна уже издали. Именно дети первыми сравнили её с любимой игрушкой, а потому идти на приём даже к самому серьезному врачу будет теперь совсем не страшно.

Здание двухэтажной детской поликлиники № 2, так необходимой в этом районе города, практически готово. В настоящее время завершается благоустройство территории у здания, а в самом корпусе уже расставляют мебель и приступили к установке цифрового рентгеновского аппарата. До дня, когда официально перережут красную ленточку, остаются считаные недели. На это, без преувеличения, здесь надеются все.

- Мы ждем открытия как праздника! - эмоционально признаются молодые мамочки. - Она такая красивая внешне получилась, будем надеяться, что и внутри будет такой же. Потому что старая поликлиника очень маленькая, отсюда постоянные очереди, не протолкнуться. Для нашего огромного микрорайона, где много детей, конечно, было нужно новое здание, где будет больше кабинетов и специалистов.

Игорь Руденя посетил новую поликлинику во время инспекционной поездки по Твери. Фото: ПТО

Именно от запросов населения «Южного» и отталкивался губернатор Игорь Руденя, когда принимал решение о строительстве нового медучреждения. Посетив летом 2016 года единственную действующую поликлинику, которая располагалась на первом этаже жилого дома, глава региона принял решение о расширении. Это Игорь Руденя подчеркнул и во время инспекционной поездки по Твери 16 ноября.

- Открытие новой поликлиники станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» - совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области. Очень радует, что активное участие в процессах строительства принимают и те, кто будет работать в этой поликлинике в ближайшем будущем. Вовлеченность в общее дело говорит о его значимости.

Стоит лишь отметить, что новая поликлиника с расширенным перечнем медицинских услуг будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Вопрос со специалистами уже решен: их количество (как старшего, среднего, так и младшего звена) увеличится в три раза - с 53 до 168, а участковых педиатров почти в пять раз - с 3 до 14.

В медучреждении будут работать лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, кабинеты УЗИ и оптико-физиологической коррекции зрения, рентгенологическое отделение, игровые комнаты и комнаты для кормления.

Удобно в новой поликлинике будет и пациентам с ограниченными возможностями здоровья. Здание оборудовано двумя пассажирскими и грузовым лифтами, системами пожарной безопасности и видеонаблюдения.