Евгений Пичуев: Наша задача - сделать общество здоровым

Тема здорового образа жизни сегодня востребована и приятна - все хотят прожить подольше, быть здоровыми, чтоб из крана горяченькая, а воздух без выхлопных газов…

- Но вот есть ли в Твери все эти компоненты счастливой здоровой жизни? - мой первый вопрос спикеру городской Думы Твери Евгению Пичуеву.

- А вы, как горожанка, как считаете? - интересуется он.

- Что-то не припоминаю особо, - отвечаю честно.

- Хотя, быть может, я сравниваю с «миллионниками» близлежащими. А надо с городами типа Твери. Вы же там бываете, лучше знаете…

Потом мы много говорили о том, что я не права, есть в Твери и ЗОЖ, и здоровьесбережение, и о том, почему за это надо бороться, людей во власти заинтересовывать.

Сам Евгений Пичуев, помимо того что врач с огромным стажем, теперь по долгу думской службы не только посещает другие города, но и входит в президиум ассоциации «Здоровые города, районы, поселки».

Так вот, там, в ассоциации, Тверь в числе первых городов, где жить здорово.

Наш город в ассоциации с 2016 года. Если изначально в 2010 году она объединяла лишь 7 городов, то сегодня насчитывает уже 92 муниципалитета с населением свыше 16 млн человек. Среди них как крупные города, так и небольшие райцентры.

Периодически представители городов-членов ассоциации встречаются, обмениваются опытом. На конференции в этом году обсуждали, как в городах воплощаются в жизнь программы по здоровому питанию, двигательной активности, созданию здоровой городской среды. Здесь не просто презентуются проекты, а предлагаются конкретные разработки по их внедрению.

- Члены ассоциации объединены общей целью: сделать здоровье россиян национальным приоритетом, а наши города - здоровыми, уютными, комфортными для проживания. Наша задача - сделать всё, чтобы снизить смертность населения, увеличить рождаемость и среднюю продолжительность жизни - сделать общество здоровым, - пояснил специфику работы ассоциации Евгений Пичуев.

Евгений Пичуев.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Про обмен опытом: коллеги из других городов, к примеру, интересовались, как реализуется тверской проект «Здоровое настоящее - счастливое будущее», инициированный Тверским государственным медицинском университетом.

В рамках проекта студенты-медики под руководством преподавателей выходят в школы и обследуют школьников, их родителей и учителей. Проводят профилактические беседы о том, как сформировать у разных поколений стереотип здорового образа жизни, включающего здоровое питание, здоровое общение, нравственную и физическую культуру.

Пока он стартовал лишь в нескольких школах, но с учетом положительных отзывов участников проекта городские власти планируют распространять его и на другие образовательные учреждения. Что касается здоровьесберегающих практик других регионов, то Евгению Пичуеву очень приглянулся опыт Вологодской области. Там поставщиками продуктов питания в школы и детсады являются исключительно местные производители экологически чистой продукции. Плюс к этому действует жесткое ограничение на определенные группы товаров, например сахаросодержащих.

- Главная задача - привлечь население к здоровому образу жизни не пропагандой и лекциями, а развитием инфраструктуры, строительством спортивных объектов, развитием профилактических программ, - продолжает спикер гордумы.

Да, бюджет города небогат - и новых шикарных стадионов в ближайший год-два областной столице не получить. Но уже имеющиеся спортплощадки обновить и сделать востребованными у горожан - вполне возможно.

Например, у каждой школы есть пришкольные стадионы, сейчас туда ходят заниматься не только школяры, но и жители близлежащих домов.

Совсем недавно, 6 ноября, в Тверской городской Думе состоялась встреча руководителей ряда городских школ и представителей медуниверситета. Говорили о том, как реализовывать здоровьесберегающие технологии. - В большинстве тверских школ со здоровьесберегающими технологиями знакомы разве что понаслышке. И всё же отдельные учреждения уже встали на этот, на первый взгляд, непростой путь и готовы поделиться полезным опытом. Например, средняя школа №4, возглавляемая депутатом гордумы Ириной Тюряковой. В течение полугода учебное заведение сотрудничает с Тверским государственным медицинским университетом, студенты которого на добровольной, безвозмездной основе помогают внедрять здоровьесберегающие технологии, - рассказывает Евгений Пичуев.

Коллеги-директора, увидев положительный опыт школы № 4, тоже решили его у себя внедрять. Так, к сотрудничеству с медуниверситетом готовы несколько школ Заволжья. Однако, как и в любом проекте, во внедрении в жизнь ЗОЖ-технологий нужен «застрельщик», человек, который горазд вдохновлять и продвигать в жизнь идеи. Евгений Пичуев уверяет: такие энтузиасты и среди депутатов и чиновников горадминистрации имеются.

- А Вы сами здорового образа жизни придерживаетесь?

- Стараюсь. Совсем не ем красное мясо, предпочитаю рыбу. По утрам зарядка обязательно. Диспансеризация в срок. Да, совсем от спиртного не отказываюсь - бокал в праздник можно. И скажу вам как врач: резко отказываться от вредных привычек смертельно опасно. Тот же никотин - нельзя одномоментно бросать курить, если стаж курильщика у вас лет двадцать. Организм уже настолько привык к поступлению никотина, что, если он в один прекрасный день получать его перестанет, может сбой дать. Так что, если есть вредные привычки и хотите от них избавиться, проконсультируйтесь с врачом. Специалист поможет, и вы вместе преодолеете зависимость.