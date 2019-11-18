Депутаты пока не знают, чем заткнуть бюджетную дыру в 400 миллионов рублей

Тверские думцы в первом чтении обсудили проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022 годов и обнаружили в доходной части документа внушительную дыру. 400 миллионов рублей недосчитается наша казна в основном благодаря отмене ЕНВД - единого налога на вменённый доход.

ЕНВД прекратит своё действие с 1 января 2021 года. Этот налог сейчас является прямой подпиткой городских бюджетов, так как предназначен для налогообложения малого бизнеса и поступает целиком в муниципальную казну. ЕНВД платят владельцы магазинов, пекарен, парикмахерских, ветеринарных клиник, небольших строительных фирм, городские перевозчики - владельцы маршруток и так далее.

После отмены ЕНВД налогоплательщики могут перейти на упрощённую или патентную систему налогообложения. «Упрощёнку» предприниматели платят в федеральную казну, после чего эти средства перераспределяются в пользу регионального бюджета. Платежи по патентам остаются в местной казне, но такая система налогообложения разрешена не для всех видов деятельности. Кроме того, есть опасения, что часть местного бизнеса с 2021 года вообще уйдёт в тень, так как многочисленные подсчёты экспертов показывают, что отмена ЕНВД увеличит налоговые платежи для предпринимателей.

Несмотря на некоторое количество неизвестных, составители проекта бюджета Твери всё-таки определились с примерным размером бреши, которую пробьют в нашей казне новшества в сфере налогов, - 400 миллионов рублей. Сумма в рамках местного бюджета немаленькая.

- Бюджет 21-го года будет достаточно жёстким, но в теории на трёхлетний период у нас казна сбалансирована. Ещё мы, конечно, будем договариваться с регионом о нормах отчислений по НДФЛ (налог на доходы физических лиц - Ред.), - пояснил «КП»-Тверь» председатель постоянного комитета Тверской городской Думы по бюджету и налогам Дмитрий Гуменюк. - Сейчас мы получаем всего 15% с НДФЛ и планируем обсудить с областной властью возможности пересмотра данного параметра.

Кроме того, если верить информации на сайте Тверской городской Думы, депутаты внесли ещё некоторые правки относительно объёмов налоговых и неналоговых доходов бюджета Твери. Помимо НДФЛ дополнительные средства планируется получить с арендной платы за землю и имущество. Эти поправки уже одобрены бюджетным комитетом и вынесены на рассмотрение депутатским корпусом.

Чтобы прояснить, какую часть тверского бизнеса больше всего заденут налоговые новшества и чем в конечном итоге это грозит как малому бизнесу, так и городскому бюджету, «КП»-Тверь» обратилась в налоговую инспекцию. Однако налоговики грядущие в 2021 году изменения пока, к сожалению, комментировать не готовы.