Настоящий участковый из Твери Руслан Григорян: В первую очередь надо быть терпеливым и понимающим

Серьезный, даже строгий, с яркими голубыми глазами и смелым вглядом… В преддверии профессионального праздника старший участковый уполномоченный Химинститута Московского отдела полиции города Твери Руслан Григорян соглашается рассказать о своей работе, и вот, спустя час, мы уже мчим на его служебной машине в сторону Элеватора.

Пока едем, беседуем о буднях участкового, которые, вопреки расхожему мнению, очень разнообразные. Кабинетная работа, самообразование (например, в УК периодически вносятся изменения), три раза в неделю прием граждан, выезды по адресам и, наконец, три-четыре раза в месяц суточное дежурство в городе. У Руслана Григоряна такой график вот уже 10 лет.

- В участковые пришел по собственному желанию. Почему? Искренне хотелось помогать людям. Хотя с годами понял, что в первую очередь надо стараться не допускать преступления и стараться их предотвратить, так что порой приходится быть и психологом, и разведчиком, и наставником и много еще кем.

Участковым Руслан Григорян работает уже 10 летФото: Ирина ТАРАСОВА

РАЗНЫЕ ЛЮДИ – РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

На знакомом перекрестке с трассы сворачиваем направо, и это уже другой мир. Старенькие бараки 50-ых годов, отсутствие асфальта. Но это на первый взгляд. Чуть позже вижу отремонтированную школу, дом культуры и даже гостиницу.

- Вот мой участок. Только на Элеваторе проживает более 3000 человек, но также я контролирую поселок Химинститута, Большие и Малые Перемерки.. И, кстати, проживающим здесь нравится, никто не уезжает, потому что все под рукой – и школа, и работа. Но люди есть люди, проблемы бывают.

Словно в подтверждение нашего разговора раздается телефонный звонок: «Руслан, хотел зайти сегодня, зайдешь?». И вот мы уже спешим на встречу.

ТЕРПЕНИЯ ВАМ, РУСЛАН МАРТЫНОВИЧ!

Двухэтажный барак, коммунальная квартира, где комнатушки теснятся рядом друг с другом. В одной проживает женщина, в другой – молодая мама с двумя детьми. У каждой свои правила, своя жизнь и взгляды на эту жизнь. А потому конфликты случаются. На этот раз участковый заглядывает проверить, все ли в порядке. Соседки вдвоем на кухне, обстановка спокойная, хотя еще несколько дней назад все было нервно. Однако, узнав, что я журналист, девушки, не сговариваясь, выдают:

- Руслан у нас, что надо! Если бы не он, не знаем, что бы делали. Ругань же часто ночью бывает, так он всегда приедет, если требуется. Всегда поговорит по-человечески. Хороший он.

То же самое и в другой квартире.

- Всем бы таких участковых! Руслан - он очень… человечный, настоящий. И к нам, бывало, приходил, уж признаюсь, - вздыхает Сергей Назаров. - Но он выслушает, объяснит, когда непонятно, как-то повернет так, что сразу успокаиваешься. Так что Руслан Мартынович, терпения вам с нами и здоровья!

Наш Руслан Мартынович - вот такой!Фото: Ирина ТАРАСОВА

АЛКОГОЛЬ ВСЕМУ ВИНОЙ

Уже потом, на улице, Руслан Григорян объяснит: «Большинство конфликтов происходит, когда человек в алкогольном опьянении. Как только приходит в себя, то сразу осознает, насколько он был неправ. Просит дать ему шанс исправиться».

Впрочем, стычки, а порой и телесные повреждения на почке алкоголя - это лишь одна из сторон работы участкового. Если посмотреть на статистику, то по количеству обращений от граждан также лидируют кражи, причем воруют друг у друга даже члены семьи, телефонное мошенничество (приходится ходить по квартирам и предупреждать население) и … ревность.

- Один раз мужчина с топором пошел против жены и детей. В другой раз с ножом. Приходится выезжать, беседовать. Страшно ли мне? Да, бывает… Но нужно постараться сделать все, чтобы нарушитель успокоился. В крайних случаях, когда вижу острое непонимание и создается угроза жизни, приходится использовать и прием самбо.

Однако есть и хорошие примеры, по которым заметна нужность своей работы. Иногда люди после нашего вмешательства перестают злоупотреблять спиртными напитками, меньше конфликтуют между собой, устраиваются на работу, начинают уделять семье больше внимания. Конечно, это приятно. Кроме того, это плюс и моей работе: раз я смог, то этот опыт передам своим коллегам, которые только что устроились.

Руслан Григорян - Когда видишь нужность своей работы, это приятно!Фото: Ирина ТАРАСОВА

КОЛЛЕГИ И СЕМЬЯ

Работа работой, но когда каждый день сталкиваешься с негативом, а порой и опасностью, нужно иметь определенную закалку. Руслан соглашается: «Наверное, войти в ритм и научиться справляться с негативом, которого все-таки в нашей работе много, я научился года через три. Помогло и руководство Московского отдела полиции, которое всегда поддерживает и меня, и других участковых. Сутки дежурства пролетают молниеносно, чего только не бывает, но порой чувствуешь, что всё, внутренних сил не осталось. Что помогает восстановиться?.. Футбол с коллегами (это наша традиция). И семья. У меня замечательная понимающая супруга Ольга, двое сыновей. Каким бы трудным не был день, а приходишь домой, и все сразу отпускает».

Своих мальчишек Руслан тоже воспитывает как настоящих мужчин. Одного уже записал на дзюдо. Как подрастет второй сын, и он пойдет в спорт. «Потому что это дисциплинирует и дает веру в себя. А для парня это необходимо».

P.S. Уже, прощаясь, спрашиваю, есть ли мечта о повышении, ведь «какой солдат не мечтает стать генералом?». Руслан улыбается: «Возможность карьерного роста у нас, конечно, есть. Можно, например, стать начальником участковых. Но пока что я делаю свою работу и стараюсь делать её хорошо. А там посмотрим».

Одна из важных составляющих работы участкового - работа с людьмиФото: Ирина ТАРАСОВА

Прием граждан в кабинете проходит три раза в неделюФото: Ирина ТАРАСОВА