Афиша с 22 по 27 ноября в Твери: Театральные фестивали и путешествие в Индию

Год театра подходит к концу. Но это не значит, что театральных событий становится меньше. Напротив! Только в эти дни в Твери - фестиваль "Тверской ангажемент", в котором примут участие 8 любительских театров со всей России, гастроли Вологодского ТЮЗа, премьера комедии "Доходное место" в Театре драмы, спектакль от Леши Зинатулина в Картинной галерее.

И это лишь небольшая часть театральных событий. А кроме театра есть еще много интересного. Например, можно будет отправиться в Индию.

ТЕАТРЫ

Гастроли Вологодского театра для детей и молодёжи

В рамках федерального проекта «Большие гастроли - для детей и молодежи» Тверской ТЮЗ и Вологодский театр для детей и молодёжи поменялись городами и зрителями. Каждый театр показывает три спектакля из своего репертуара.

22 ноября, пятница в 12:00 и 18:30 - «Дубровский» (12+).

23 ноября, суббота в 17:00 «Сотворившая чудо» (10+). Мелодрама в двух частях.

ТЮЗ

Билеты в продаже.

В спектакле "Дубровский задействована вся труппа Вологодского ТЮЗа. Фото: из архива Вологодского ТЮЗа

Премьера - «Доходное место»

Главный герой - молодой чиновник Василий Жадов, амбициозный, но придерживающийся идеалистических взглядов. Он не желает выслуживаться, угождать, брать взятки, льстить, пользоваться протекцией. Его мнение сталкивается с позицией богатого дяди Аристарха Вышневского. Кроме того, Жадов решает жениться на молодой бедной девушке Полине. Выдержат ли настоящие чувства испытание нуждой?..

Режиссёр спектакля - Геннадий Шапошников, главный режиссёр московского «Театра на Покровке». В ролях: Залим Мирзоев, Виктория Козлова, Сергей Бескакотов, Константин Василенко, Андрей Журавлев и не только.

Театр драмы, 22, 23, 24 и 29 ноября.

Брать или не брать взятки? Спектакль поможет ответить на этот вопрос. Фото: Сергей Борецкий, ТАТД

КОНЦЕРТЫ

Путешествие в Индию

На праздничном концерте народного ансамбля индийского танца «Бхарат» (руководитель Марина Брынова) «О, Ганг, тебе я песнь пою» гости увидят классические и народные танцы разных штатов Индии.

В программе примут участие: студенты ТГМУ, группа этнической музыки «Ашель», а также исполнители индийской музыки Антон Лялин, табла, и Андрей Костин, ситар (Москва). - «Ганга Махотсава - ежегодный индийский праздник, устраиваемый в честь священной реки Ганг. Проходит он традиционно в ноябре в городе Варанаси (это на северо-востоке страны). Главная традиция праздника - запуск по реке горящих ламп. Чем дольше горит фонарик, тем больше шансов, что высшие силы исполнят просьбу или желание его хозяина.

ДК «Пролетарка», 24 ноября в 15.00.

Вход свободный.

Вход на концерт свободныйФото: Ирина ТАРАСОВА

«Нити добра»

Благотворительный инклюзивный концерт «Нити добра» объединит на одной сцене участников с различными нарушениями и обычных творческих людей города Твери.

- Вы окунетесь в атмосфера любви, дружбы, заботы и поможете БФ «Добрый мир» в осуществлении программ помощи детям и молодым людям с тяжелыми заболеваниями, - рассказывают организаторы и обращаются ко всем горожанам. - Давайте все месте сделаем еще один шаг и уберем барьеры, мешающие нам понимать и помогать друг другу! Ведь каждый ребенок имеет право на полноценное общение со сверстниками и самовыражение.

В концерте примут участие воспитанники танцевальных студий нашего города: «Бродвей», «Триумф», «Славяне», «Атмосфера», «Круиз», «Летите, голуби», «Angel Dance» (ТРО МООДИР «Дети-Ангелы»), «Сюрприз» (ГКОУ «Кашинская школа-интернат») и многие другие. Специальный гость: скрипач-виртуоз Грачик Аванесян.

Все собранные средства будут направлены на оказание помощи подопечным фонда детям и молодым людям.

ТЮЗ 24 ноября в 17.00.

Билеты можно купить в кассе ТЮЗа.

Почоь детям, можно купив билет на концерт. Фото: предоставлено фондом «Добрый мир»

Тверская академическая филармония приглашает

22 ноября в 18.30 - Концерт органной музыки. Джампаоло Ди Роза (орган, Италия). В программе: произведения И.С. Баха, Ф. Листа, С. Франка.

23 и 24 ноября в 17.00 - «Главное, ребята – сердцем не стареть!» Солисты и коллективы Тверской академической филармонии.

Программу представляет режиссёр - заслуженная артистка России Галина ПЕТРОВА. В программе: музыка и песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова.

26 ноября в 18.30 - Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга Художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ Владислав ЧЕРНУШЕНКО.

В программе: русская духовная музыка; произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. Свиридова, Д. Бортнянского, А. Архангельского, П. Чеснокова; русские народные песни. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Фото: из архива ТОАФ

МУЗЕИ

«Сияние» от Алексея Зинатулина

Музейно-театральная программа «Сияние» состоится в рамках цикла «Русская классика». На этот раз гости вечера увидят одноименную чеховскую постановку, созданную по мотивам рассказа 1898 года «У знакомых» (одно из черновых названий «Крик»).

Действие разворачивается в усадьбе Лосевых, однако никаких событий не происходит. Прогулки, обеды, чаепития, мечтания под луной. Между тем зрителей не покидает ощущение, что чеховские герои балансируют на тонкой проволоке над рекой времени - позади взрывы личных драм, впереди зарево социальных катастроф. Каждый персонаж отчаянно желает удержаться в зазоре между еще и уже, прежде и теперь.

Идея и воплощение - Алексей Зинатулин. Возрастная категория: 12+

Выставочный зал галереи в БЦ «Донской» ТОКГ, ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.

27 ноября в 18.30.

Справки по телефону: (4822) 39-80-35, 34-31-56, 34-62-43.

Стоимость билета - 100 руб.