2019-11-15T22:59:45+03:00
Политика

Дом-погорелец во Дворе Пролетарки обследуют специалисты

Через десять дней станет известно - можно там жить, или нет
Алина ПЕТРОВА
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Сгоревшую казарму обследуют специалисты. Фото: администрация ТвериСгоревшую казарму обследуют специалисты. Фото: администрация Твери
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Ситуацию с домом №122 Двора Пролетарки, в котором 12 ноября произошел пожар, городские власти держат на особом контроле. Напомним, огнем была повреждена нежилая часть здания, однако в ходе тушения пожара второй и третий этаж были залиты водой, кроме того, в коридорах и ряде помещений на потолках и стенах осела копоть.

- Для того, помочь жильцам дома ликвидировать последствия огня, городскими властями организуется работа на объекте сотрудников клининговой компании – с ее помощью планируется отмыть копоть на высоких потолках помещений, - сообщают в пресс-службе администрации Твери.

Кроме того, 15 ноября в доме работали представители газоснабжающей организации, которые обследовали его на предмет возможности возобновления подачи газа. Электроснабжение первого и третьего этажей было восстановлено еще 14 ноября, в пятницу по временной схеме возобновлена подача электричества на второй этаж.

Департаментом ЖКХ, жилищной политики и строительства будет организован выход на объект сотрудников специализированной организации, которая будет выполнять обследование здания. В течение 10 дней она должна сделать выводы о его пригодности для проживания, по результатам обследования будут приняты все необходимые меры.

Что касается временного размещения жильцов дома на период проведения всех работ и мероприятий по обследованию, то всем им были предоставлены консультации по поводу пакета документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством для предоставления маневренного жилого фонда – это 6 квадратных метров на одного человека, таковы установленные законом нормы. По состоянию на сегодняшний день по поводу такого жилья обратились 4 семьи, пока пакет документов ими не собран, но как только он будет представлен, специалисты департамента ЖКХ незамедлительно предложат жильцам варианты маневренного фонда для временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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