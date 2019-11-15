Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал, как благоустраивают Тверь

В Твери в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается благоустройство общественных зон. 15 ноября Глава города Алексей Огоньков оценил ход работ.

Предзимье - значительная часть работ по благоустройству общественных зон в центральной части города уже выполнена. Все общественные зоны, где производятся работы, находятся на особом контроле городских властей - мониторинг на каждом из объектов ведется в ежедневном режиме.

Наиболее масштабным объектом благоустройства в этом году является площадь у стелы «Тверь-город Воинской Славы». Подрядчик уже завершил работы по укладке брусчатки на площади. На данный момент продолжаются работы по капитальному ремонту фонтанов с изменением их технологической схемы и оснащения. В связи с похолоданием, на объекте используются тепловые пушки и специальные павильоны, позволяющие обеспечить необходимый температурный режим для проведения работ.

В сквере на площади Михаила Тверского завершена укладка гранитной брусчатки, уже установлены скамейки и новое гранитное ограждение. В ближайшее время здесь будут проведены работы по монтажу системы освещения. Нужно отметить, что данная территория приводится в порядок комплексно – помимо благоустройства сквера уже завершены работы по ремонту дороги и тротуара на улице Андрея Дементьева. Также планируется привести в соответствие со стилистикой территории нестационарный торговый объект установленный на площади Михаила Терского. Эти работы выполняет собственник объекта.

Кроме того, в рамках рабочей поездки, Глава города поручил подготовить проектное решение по изменению общего облика пешеходной зоны набережной Степана Разина.

Также продолжаются работы в двух зонах отдыха Московского района. В сквере в посёлке Химинститута завершена вырубка деревьев и кустарников, установлены бордюры, ведутся работы по укладке брусчатки. На объекте на улице Можайского выполнены работы по укладке плит из белого камня, сейчас подрядчик завершает монтаж освещения.

Основная задача, которую поставил Глава города подрядчикам, – завершить работы на высоком качественном уровне и в короткие сроки.

- В соответствии с контрактами срок завершения работ – первые числа декабря. Однако с подрядчиками достигнута договоренность о том, чтобы уже в течение следующей недели основные работы были завершены, – отметил Алексей Огоньков.