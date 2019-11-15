Межфракционная делегация Заксобрания Тверской области побывала с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии с рабочим визитом побывала межфракционная делегация Законодательного Собрания Тверской области во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Константином Буевичем.

Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Тверской области и парламентом Кабардино-Балкарской республики было подписано 10 лет назад.

В этот раз в рамках визита тверские делегаты встретились с членами фракций политических партий, представленных в Парламенте КБР, и приняли участие в совместном заседании комитетов экономического блока парламента КБР по рассмотрению проекта закона КБР «О республиканском бюджете КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Также областные парламентарии посетили ряд туристических и производственных объектов, детскую академию творчества "Солнечный город".

Председатель парламента КБР Татьяна Егорова отметила большой интерес своих коллег к передовому опыту регионов, которые входят в разные федеральные округа. В предыдущем созыве парламентарии Кабардино-Балкарии активно взаимодействовали с представителями Сибирского и Приволжского федеральных округов в лице Законодательной Думы Томской области, Государственного Совета Республики Татарстан, а также коллег из СКФО. Теперь география межпарламентского сотрудничества представлена уже Центральным федеральным округом в лице Законодательного Собрания Тверской области.

Татьяна Егорова выделила направления, в которых опыт Тверской области будет наиболее интересен Кабардино-Балкарии. В частности, это сельское хозяйство, электроэнергетика, туризм:

-Тверская область является сложившимся туристическим регионом России со множеством достопримечательностей, активно развивающейся и модернизируемой туристической инфраструктурой. Регион славится и подземными минеральными водами. Эти вопросы наряду с вопросами совершенствования законодательства, с вопросами реализации приоритетных национальных проектов также найдут отражение в наших встречах.

в рамках визита тверские делегаты встретились с членами фракций политических партий, представленных в Парламенте КБР, и приняли участие в совместном заседании комитетов экономического блока парламента КБР. Фото: ЗС ТО

В свою очередь глава делегации Законодательного Собрания Тверской области Константин Буевич отметил, что интересы взаимные.

-Здесь очень развито сельское хозяйство, продукция экологически чистая, очень качественная и недорогая, что, безусловно, будет востребовано в Тверской области. Также в республике очень большой потенциал для туризма, особенно, санаторного, горного. И, что немаловажно, в республике абсолютно безопасно, -подчеркнул Константин Буевич.

Стороны выразили надежду на то, что взаимообмен между представительными органами двух субъектов будет развиваться и расширяться. Укрепляются контакты и на уровне исполнительной власти, сейчас на рассмотрении проект соглашения между Правительствами Тверской области и Кабардино-Балкарской республики.