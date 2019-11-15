Saint patron Михаил Тверской: Тверь посетили юные дипломаты из Франции

Девчонки с хвостиками, вихрастые мальчишки со спортивными стрижками. Джинсы, толстовки, рюкзаки...

Если бы не грассирующее «tres bien» и «merci beaucoup», раздававшиеся 15 ноября в коридорах Тверской городской Думы, то можно было бы подумать, что в гости к депутатам пришли наши обычные мальчишки и девчонки. А не французские юные народные дипломаты.

Проект «Народная дипломатия» родился еще год назад в рамках рабочей поездки в один из городов-побратимов Твери Безансон. Именно тогда депутат городской Думы Дмитрий Фадеев и зампредседателя Заксобрания Безансона, директор колледжа Жоржа Помпиду Людовик Фаго поняли, что одних рядовых поездок для развития побратимских связей недостаточно. Тогда и появилась идея школьного обмена.

Французская делегацияФото: Ирина ТАРАСОВА

ДУМА, ДЕПУТАТЫ И... ИНКВИЗИЦИЯ

В думе ребят, которые еще не успели толком проснуться (с Францией у нас два часа разницы), в 9 утра встречали представители министерства образования, депутаты и журналисты. Все началось с обзорной экскурсии, которую подросткам начали с рассказа об органах управления в Твери. Не обошлось и без шуток.

- В городе есть мэр, глава города, органы управления, исполнения и контроля..., - серьезно перечисляла экскурсовод.

- И инквизиция, - пошутил кто-то в рядах собравшихся, и подростки тут же оживились, услышав знакомое слово. Впрочем, далее все было очень даже официально.

Школьникам показали зал заседания депутатов, впрочем, зашли они в него лишь на пару минут, почти сразу началась встреча по обсуждению бюджета Твери на следующий год. Впечатлила гостей стена с фотографиями народных избранников, огромная икона Михаила Тверского, которого они перевели как «saint patron», и экспозиция, посвященная городам-побратимам. Увидев уголок родного Безансона, французы ахнули и тут же достали свои телефоны...

Saint patron Михаил ТверскойФото: Ирина ТАРАСОВА

- Сказать, что они чем-то отличаются от наших школьников, не могу. Дети, они и есть дети. И их так же гоняет по школе наш охранник, - смеется директор школы №17 Елена Кучина. - А когда вчера мы проводили общую спортивную Олимпиаду, то и вовсе не смогли отличить, где наши, а где нет. Нам комфортно с ними, а им, надеюсь, с нами.

И все-таки когда после приветствия председателя Тверской городской Думы Евгения Пичуева ребятам предложили задать вопросы, то детские вопросы оказались вполне взрослыми и даже любопытными. «Назовите возраст вашего самого молодого мэра», «На сколько избирают мэра?», «Как проходят выборы?», «Поднимает ли дума экологические вопросы?», «Сколько часов в неделю учатся школьники?».

Кстати, по последнему вопросу, оказалось, что во Франции более щадящий учебный процесс: 25 часов в неделю против наших 35.

Председатель Тверской городской Думы Евгений ПичуевФото: Ирина ТАРАСОВА

ДИПЛОМАТИЯ - ЭТО ДРУЖБА

О том, как себя чувствуют первые ласточки народной дипломатии, я решила спросить у них самих. И вот 14-летние подростки Ману, еще Ману и Реми уже искренне отвечают на мои вопросы.

- Что для нас народная дипломатия? В первую очередь, люди и дружба. Ваша страна нам кажется немного строгой и сдержанной, и этим она отличается от Франции, но нам здесь нравится. Мы пока еще не так много видели, но первое, что отметили, - ваша архитектура. Она красивая... Из еды нам очень полюбилась картошка с курицей. А вот рыбьи яйца, которые вы называете икрой, это, если честно, ужас...

Свой последний вопрос я, конечно, задаю о будущем:

- Если вы уже успели с кем-то подружиться, будете ли общаться и дальше?

Ответ на него у ребят был одинаковым: «Безусловно! Ради этого мы и здесь!»

Кстати, ответный визит во Францию тверских школьников состоится в апреле следующего года. Организаторы обеих сторон заинтересованы в развитии проекта.

Для нас дипломатия - это дружба!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Подростки приехали в рамках международного обменного проектаФото: Ирина ТАРАСОВА

Особый интерес вызвала экспозиция городов-побратимовФото: Ирина ТАРАСОВА

Где представлен и БезансонФото: Ирина ТАРАСОВА

В зале заседаний ТГД. Спустя пару минут здесь начнут обсуждать бюджет городаФото: Ирина ТАРАСОВА

В зале заседаний ТГДФото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской городской думеФото: Ирина ТАРАСОВА

После приветствия и фильма о Твери ребята могли задасть свои вопросыФото: Ирина ТАРАСОВА

Французские школьницыФото: Ирина ТАРАСОВА