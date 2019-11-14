Афиша с 15 по 19 ноября в Твери: Перформанс в честь восстановления ротонды, вечер былин и сказок и Каменный гость

Осень все-таки самое творческое и продуктивное время. Для театров - особенно. Не так давно мы говорили о премьере "Свадьбы Кречинского" в Театре драмы. И вот 13 ноября уже в ТЮЗе состоялась премьера спектакля "Вафельное сердце". И вот очередная новость. В Тверском театре драмы завершается работа над классической постановкой "Доходное место" по Островскому. Премьера уже через 9 дней.

Что уже тогда говорить об акциях, праздниках и фестивалях, которых также будет очень немало.

Одна из таких встреч будет еще и полезной: так, посетив концерт Евгения Соколовского в Тверской филармонии, вы сможете помощь восстановлению прекрасной ротонды в Ботаническом саду.

АКЦИИ

Строим ротонду!

Восстановить уникальную ротонду в Ботаническом саду – это давняя мечта и сада, и тех, кто любит это уникальное место в Твери. Помощь исполнить эту мечту согласился пианист и композитор Евгений Соколовский.

16 ноября в Тверской филармонии он даст Благотворительный концерт "Время Возрождения", все средства от которого пойдут на восстановление исторического павильона-Ротонды.

- Это будет одновременно по домашнему камерный и по академически роскошный вечер! В канву этого необыкновенного концерта будут "вписаны" работы талантливых тверских художников. Нас всех ждет потрясающе красивый сюрприз, настоящий творческий перфоманс. Время возрождения - СЕЙЧАС! – рассказывают организаторы.

Тверская филармония

Пригласительные билеты можно заказать по телефонам: + 7-903-809-96-15 Александра, + 7-915-714-17-97 Октябрина.

На собранные с концерта деньги в Ботаническом саду начнут строить ротонду. Фото: Ботанический сад ТвГУ

МУЗЕИ

Сказительный вечер с Александром Маточкиным

В Твери пройдет сказительный вечер: русские песни, былины и сказки. Встреча пройдет в рамках выставки «Часы бывают разные». Перед зрителями выступит настоящий сказитель, который с помощью былин и сказаний, как с помощью настоящей машины времени, поможет мысленно путешествовать по разным сказочным странам, временам и событиям.

Александр Маточкин - известный фольклорист, собиратель и исполнитель редких образцов русского эпоса, старинных песен и сказок. Он занимается русской устной традицией с 1998 года, сказительством - с 2007 года.

На вечере будет интересно и детям, и взрослым. Главное - записаться.

Детский музейный центр ТГОМ, ул. Советская, д. 3А.

15 ноября в 18.00.

Вход - 200 руб. Справки и запись по телефону (4822) 45-71-76.

Окунемся в прошлое, послушаем былины! Фото: Евгений Петрушанский, из архива Александра Маточкина

«Каменный гость» во дворце

В Твери состоится музейно-театральный вечер «Каменный гость», который завершит цикл программ «Болдинская осень. Маленькие трагедии» в Императорском дворце.

Экскурсию проведет ученый секретарь Мария Шувалова. Спектакль представит чтец Алексей Зинатулин. Возрастная категория: 12+

Тверской императорский дворец, ул. Советская, д. 3.

16 ноября в 16:00.

Стоимость билета - 200 руб. Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Встреча завершит цикл программ «Болдинская осень. Маленькие трагедии». Фото: ТОКГ

ВСТРЕЧИ

«Особенности древнерусского познания мира»

В Твери состоится встреча с руководителем православного историко-этнографического центра «Спас» Дмитрием Барановым.

Тема встречи: «Особенности древнерусского познания мира» (в понимании простого православного русского человека): что такое «мир», познание мира, мир древнерусского человека, особенности русского православного мировоззрения.

Храм св. Александра Невского, цокольный этаж.

16 ноября в 14:00.

Тема встречи: «Особенности древнерусского познания мира». Фото: из архива Дмитрия Баранова

Вечер авангардной поэзии

В Твери стартует новый проект «Осторожно: поэзия!», гостей которого ждут серия литературных вечеров, тематические лекции, встречи с авторами и интерактивные мероприятия.

В качестве лекторов и спикеров выступят как состоявшиеся писатели, поэты и литературные критики, так и молодые начинающие авторы.

В рамках первой встречи проекта пройдет вечер с тверской поэтессой, автором нескольких поэтических сборников, доцентом кафедры ФОИДиЛТ ТвГУ Полиной Громовой.

Кофейня «Теплый дом», ул. Новоторжская, 8.

17 ноября в 17:00.

Вход свободный.

Приглашают всех!

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

15 ноября в 18:30 - Концертная программа «Мир оркестровых премьер».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижер - Антон Лёгкий (Германия), солистка - Екатерина Курмышова (орган).

В программе принимает участие Губернаторский камерный хор «Русский партес».

В программе: Й. Райнбергер, Концерт для органа с оркестром соль-минор. Д. Ремезов, «Страсти по Андрею» для хора, органа и камерного оркестра. (Первое исполнение в Твери!). Э. Григ, Сюита «Из времен Хольберга».

17 ноября в 12:00 - «Большое путешествие по оркестру народных инструментов с дирижером дядей Димой».

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижёр - Дмитрий Дмитриенко.

В программе: произведения Н.А. Римского-Корсакова, В.В. Андреева, А. Сахарова, А. Архиповского, В. Гридина, В. Шаинского, В. Матряшина, А. Цыганкова, В. Городовской.

17 ноября в 17:00 - «Три вальса Клавдии Шульженко», посвящение легенде.

Лауреат Международного конкурса «Романсиада», участница телепроекта «Романтика романса» Ирина Крутова. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной. Художественный руководитель и главный дирижёр - Дмитрий Дмитриенко. Ведущий концерта - Иван Шрамков.

В программе: вальсы, танго, романсы, лирические песни из репертуара Клавдии Шульженко.

19 ноября в 18:30 - «Танец для сопрано и струнных».

Солистка Московской государственной академической филармонии Надежда Гулицкая (сопрано). Струнный квартет Тверской академической филармонии.

В программе: произведения П.И. Чайковского, А.Ж. Экзоде, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Дж. Россини, И. Штрауса, О. Синкина, Г. Форе, Л. Делиба, К. Альмарана, Ж.М. Равеля, С. Ирадьера, А. Пьяццоллы, Дж. Гершвина и др.