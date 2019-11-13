Кредитование малого бизнеса в Тверской области: проблемы и решения

К участию в совещании были приглашены представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, банковского сектора и предпринимательского сообщества.

- Суммы по кредитованию малого и среднего бизнеса нашим Фондом содействия предпринимательству достаточно большие. Однако по сравнению с возможностями банков, которые присутствуют в регионе, возможности регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства значительно меньше. Тем не менее, спрос на данный продукт довольно высок, возвратность также высокая. Возникает вполне закономерный вопрос: почему всю эту работу не синхронизировать с банками, у которых возможности для кредитования выше? – обозначил тему обсуждения член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Модератором на совещании стал тверской сенатор Андрей Епишин. Фото: пресс-служба ЗС ТО

Если говорить непосредственно о работе Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, то, по словам заместителя министра экономического развития Тверской области Александра Калинкина, с начала текущего года малый и средний бизнес в регионе получил по линии Фонда 162 займа на общую сумму более 251 млн. рублей. Это на 53% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Что касается гарантийной поддержки предпринимателей, в этом году она составила почти 423 млн. рублей, что позволило привлечь в экономику региона более 1, 3 млн. рублей кредитных средств (на 93% больше, чем в прошлом году).

Кроме того, по количеству поручительств, предоставленных малому и среднему бизнесу, Фонд стабильно занимает ведущие позиции, в частности, третье место в ЦФО после Москвы и Московской области.

- Фонд работает очень эффективно, что нужно отметить. С другой стороны, это в какой-то степени вынужденная мера – по сути, ставится под вопрос доступность банковских кредитов, поскольку есть структура поддержки предпринимательства, которая выполняет часть функций по кредитованию малого и среднего бизнеса, - отметил Александр Калинкин.

По информации самих предпринимателей, при получении кредита они нередко сталкиваются с такими проблемами, как избыточные требования финансовых учреждений к заемщикам, невозможность в отдельных случаях предоставить собственность в залог, а также с лимитом профессиональных знаний у начинающих свой бизнес.

В то же время, по мнению представителей ПАО «Сбербанк России», на сегодняшний день удалось превзойти тот объем по выдаче кредитов, который планировался в апреле текущего года. Важно отметить, что наибольший спрос на кредиты в рамках популярной у бизнеса Программы «8,5%» именно у малого бизнеса.

На совещании. Фото: пресс-служба ЗС ТО

- У нашего банка нет обязательного условия предоставления поручительства Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства для работы в рамках Программы «8,5%». Да, большое количество кредитов проходит у нас на сегодняшний день с этой поддержкой. Это решает одну из ключевых проблем – отсутствие залогового обеспечения. 60% наших клиентов малого бизнеса получили в текущем году кредиты как раз с поддержкой Фонда, но кредиты по Программе «8,5%» свободно работают и без поддержки, - отметил представитель ПАО «Сбербанк».

- В региональном Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, в госструктурах дешевле сами кредиты, и, по сути, они доступнее – с высочайшей степенью возвратности (по данным профильного регионального министерства возврат кредитов составляет 99,5%). Парадокс своего рода. Банки зарегулированы. Но для этого нередко есть основания. Основная задача - понять, где имеется нестыковка. Возможно, и банковскому сектору нужно подсказать, что какие-то их нормативные документы необходимо скорректировать с точки зрения расширения возможностей широкого кредитования малого и среднего бизнеса, - считает сенатор Андрей Епишин.

По его мнению, не нужно бесконечно расширять многочисленные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Напротив, нужно сконцентрировать их до нескольких значительных мер.

- Одной из основных мер поддержки должно стать субсидирование процентных ставок. Бизнес нам говорит, что ему, в первую очередь, нужен доступ к кредитам. В то же время кредиты для малого и среднего бизнеса должны быть по низким ставкам – думаю, даже ниже уровня учетных ставок Центрального банка. Запрос бизнеса один – долгосрочные дешевые кредиты. Ну а если бы мы нарастили кредитную массу – это, соответственно, больше инвестиций, больше основных средств. В итоге это даст развитие предприятий малого и среднего бизнеса, рабочие места, доходы в бюджет, - уверен сенатор.

По его словам, в идеале, предприниматель, планируя свою деятельность, должен знать, что он может прийти в любой МФЦ, подать документы и все необходимые сведения, а затем получить в банке кредит, при этом понимая, что ему будут субсидировать процентную ставку. Причем, на весь срок кредита. И это должно работать как механизм прямого действия.

- Предприниматели говорят, что это даже более важно, чем снижение налогов. Пока это работает комиссионно, то есть, каждое решение – это комиссия. Нужно запустить механизм, который будет работать системно, на определенный период времени и который гарантируют органы государственной власти. Это будет самая серьезная форма поддержки, которая может нас продвинуть в развитии малого и среднего бизнеса, - считает Андрей Епишин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский подчеркнул, что диалоги такого рода всегда полезны.

- Такие обсуждения - это прямое общение между теми, кто дает средства, и теми, кому они нужны – нашими тверскими предпринимателями. Кроме того, это возможность сверить часы: какие есть проблемы при реализации соответствующего нацпроекта. Ведь финансовая поддержка – это одно из главных направлений национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке предпринимательской инициативы. Мы проводим ежегодные исследования по оценке условий ведения бизнеса в регионе, причем, среди вопросов есть и вопрос о доступности кредитных ресурсов. Часто малый бизнес отмечает, что есть определенные сложности в процедурных моментах, есть требования по обеспечению, которые достаточно высоки и не для всех, быть может, возможны. Поэтому такой диалог, как сегодня, позволит большинство этих вопросов если не снять, то попробовать найти решение, - резюмировал Антон Стамплевский.

По предложению губернатора Тверской области Игоря Рудени решено создать рабочую группу под руководством сенатора Андрея Епишина, которая будет заниматься вопросами изучения проблем, связанных с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства.