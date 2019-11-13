В Твери продолжается работа над воплощением в жизнь нацпроектов

О том, как нацпроекты воплощаются в жизнь на территории областного центра обсудили на еженедельном совещании в администрации города, которое провел Глава Твери Алексей Огоньков.

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года были определены национальные цели и стратегические задачи развития страны на период до 2024 года. На его основе Правительство России подготовило программы национальных проектов по 12 направлениям:

– демография;

– здравоохранение;

– образование;

– жилье и городская среда;

– экология:

– безопасные и качественные автомобильные дороги;

– производительность труда и поддержка занятости;

– наука;

– цифровая экономика;

– культура;

– малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

– международная кооперация и экспорт.

- В Твери в настоящее время осуществляется реализация 25 региональных проектов, входящих в состав утверждённых нацпроектов. На муниципальном уровне каждый из региональных проектов разбивается на конкретные задачи. По каждой из них утверждены показатели, на которые город должен ориентироваться на протяжении всего срока реализации проектов – до 2024 года, - поясняют в администрации Твери.

В целом исполнение нацпроектов на территории Твери в настоящее время оценивается положительно. Так, к примеру, в рамках проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 150 тверитян предпенсионного возраста с начала года прошли профессиональное обучение или получили дополнительное образование, что составляет более 80% от плана.

От 90% до 100% от плановых годовых показателей составляет реализация региональных проектов «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни», в частности, число горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, стабильно увеличивается во всех возрастных категориях.

Позитивных результатов удалось добиться также в сфере образования. Дополнительным образованием разного рода охвачено 72,6% горожан в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 99% от планового показателя. Деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ, охвачено 926 детей при плановом показателе 800, в открытых онлайн-уроках приняло участие более 5 тысяч тверских школьников, что более чем в 4 раза превышает план.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» осуществляется вовлечение молодёжи в деятельность общественных объединений, добровольчество, творческую деятельность и клубное студенческое движение. По каждому из четырёх показателей результат Твери составляет 95-98%.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (один из трёх направленных на развитие бизнеса и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы) уже реализован более чем на 125% от плановых показателей.

Что касается реализации на территории Твери в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то в его рамках отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети города. А в ходе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Твери производятся работ по благоустройству четырех общественных пространств (сквер на площади Михаила Тверского, площадь у стелы «Тверь – Город воинской славы», скверы на улице Можайского и в поселке Химинститута), на двух ранее отремонтированных территориях (бульвар Цанова и Аллея Славы) устанавливается видеонаблюдение и интеллектуальная система освещения.

Также в 2019 году Тверь начинает участие в федеральном проекте «Экология» по региональным проектам «Чистая вода» – до 2021 года планируется провести модернизацию нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с увеличением диаметра с 600 до 800 мм – и «Оздоровление Волги», в рамках которого будет выполнена реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери.