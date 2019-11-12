2019-11-12T13:06:48+03:00
Общество

Движение по проспекту Победы в районе ремонта коллектора будет открыто вечером 12 ноября

ООО «Тверь Водоканал» полностью завершил работы по восстановлению канализационного коллектора после того, как строительный мусор продавил свод трубопровода.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
проспект Победы г. Тверьпроспект Победы г. Тверь
Изменить размер текста:

Попытки восстановить коллектор локально традиционным способом результата не дали, предприятию пришлось освоить технологию, которая до сих пор не применялась в Твери ни разу.

Для обустройства котлована, необходимого для производства работ, была использована технология «шахтного забоя». Стены котлована укрепляли металлическими трубами и деревянными брусьями, грунт удаляли вручную и постоянно использовали установку водопонижения. Строительство шахты глубиной в два этажа заняло две недели. Это позволило избежать обрушения песчаного грунта и сохранить движение транспорта по одной полосе.

«Мы пытались привлечь подрядчика, который имеет опыт работы по такой технологии. Однако он собирался работать полгода и полностью перекрыть дорогу, чего мы не могли допустить, а кроме того запросил 40 млн рублей. Нам пришлось самим осваивать новый способ, мы связывались с разработчиками технологии, консультировались. Это была очень напряженная и сложная работа, но ребята справились.Стоимость работ составила 5 млн рублей», - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Благодаря обустройству шахты удалось не только восстановить свод коллектора в месте повреждения, но и санировать весь 55-метровый пролет до следующего колодца, чтобы избежать вероятности дальнейшего обрушения. Работа выполнялась небольшими пластиковыми модулями, выполненными на заказ, которые скручивались один с другим и постепенно заводились в трубу. Эту технологию предприятие планирует теперь активно использовать в дальнейшей работе.

На сегодня ремонтные работы на коллекторе полностью завершены, дорожное полотно восстановлено. Движение транспорта по всем полосам проспекта Победы в микрорайоне Чайка планируется открыть сегодня к вечеру.

Ремонт коллектора

Ремонт коллектора

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Назначен новый руководитель Тверского УФАС России
Росстат: врачи из Тверской области в среднем получают около 56 тысяч рублей
После посиделок с приятелем житель Тверской области лишился банковской карты
Заработки школьных учителей Тверской области на 12 месте среди регионов ЦФО
В Твери пройдут соревнования по боксу памяти Афанасия Никитина
Качели на бульваре Радищева в Твери третий день висят на одной цепи
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись три автомобиля
На трассе М-11 в Тверской области насмерть сбили пешехода
Новую спортивную площадку с тренажерами открыли на улице Можайского в Твери
Глава администрации поселения и его заместитель осуждены за махинации с землей в Тверской области
В Тверской области новорожденным из 886 семей подарили подарки
На полигоне в Тверской области уничтожили два военных снаряда