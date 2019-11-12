В Твери ТОСовцам показали, как управлять домом будущего

Ежеквартально инициативная группа ТОС при профильном комитете гордумы выезжает для обмена опытом по адресам, где территориальное общественное самоуправление добилось в своей работе заметных успехов.

Товарищество собственников недвижимости, с опытом которого решили на этот раз познакомиться представители ТОС из разных районов города, объединяет жильцов четырех домов на улице Чернышевского.

В поездке, состоявшейся 12 ноября, приняла участие депутат гордумы Ольга Устинова.

Дома малоэтажной застройки были построены 10 лет назад, каждый по 10 квартир.

- При грамотном управлении и активном участии жителей возможно не только добиться экономии, но и получить дополнительный доход, а следовательно и снизить коммунальные платежи, - пояснил, рассказывая тосовцам об успехах своего предприятия управляющий ТСН МКД Чернышевского, д.2/16 Александр Беляев.

За коммунальные блага платят жильцы домов на Чернышевского гораздо меньше соседей из стандартных многоэтажек. К примеру, за тепло почти в пять раз меньше, чем выставляет ресуроснабжающая компания, отапливающая город. Каждый дом оборудован несколькими приборами учета (подъезды, уличная территория, зона парковки), что позволяет избежать издержек и четко рассчитывать расходы на общедомовые нужды. Бойлерная с котлами, блестящие оцинковкой трубы и прочая техническая благодать произвели большое впечатление на гостей.

В бойлерной у Александра Беляева полный порядок.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

- Нам на такие котлы денег не собрать. Да... так будем жить через два поколения, - вздыхали ТОСовцы, но внимательно слушали рассказ.

Кто-то из них даже предложил - а нельзя ли за счёт Фонда капремонта или спецсчета скопить денег и оснастить отдельно взятую многоэтажку индивидуальным газовым отоплением.

На что Александр Беляев ответил, что по закону ни через Фонд, ни через спецсчет такие работы проводить нельзя, вот покрасить что - пожалуйста. Да и гидравлика в газовых трубах недостаточная, да и не приспособлены многоэтажки. Зато в вопросе вывоза мусора нашлось много общих тем. Ведь мусор - он везде мусор и его надо вывозить. ТОСовцы сетовали, что в их домах не очень с вывозом и спрашивали, как отладить работу, ведь от дома на Чернышевского мусор вывозят по часам.

Выходили после экскурсии все вдохновлённые.

- Я будто побывала в доме будущего. Хозяйство здесь содержится в отличном состоянии, - сказала журналистам депутат Устинова. - Конечно, индивидуальное отопление в хрущёвки не проведёшь. Но здесь можно подчерпнуть другое - рачительное отношение к делу, заботу. Людям не все равно. К сожалению, чаще бывает по-другому. Оттого и трубы рвутся и системы размораживаются и другие коммунальные аварии случаются.