В Тверской области обнаружен гриб, которым в старину лечили от алкоголизма

Наука интересна тем, что безгранична. Всегда найдется любопытный исследователь, желающий внести ясность в неизученную или плохо изученную область. Но когда на, казалось бы, известной территории обнаруживаются новые виды флоры или фауны, это даже ценно вдвойне.

На днях Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник озвучил итоги ежегодной полевой практики-2019. В рамках которой студенты и преподаватели кафедры микологии и альгологии Биологического факультету МГУ пополнили список живых организмов 43 новыми видами грибов и гриподобных. Ценность открытий в том, что все они были найдены именно на хорошо изученной территории. А значит природа приподнесла сюрпризы.

Leotia lubrica. Несъедобный. Растет в лесной подстилке. Фото: предоставлены кафедрой микологии и альгологии Биологического факультета МГУ

СЪЕДОБНЫЕ - НЕСЪЕДОБНЫЕ

Если вы думаете, что в категорию "новые виды" вошли что-то микроскопическое, то вы ошибаетесь: ученые представили внушительную галерею из вполне традиционных шляпочных грибов, обладающих довольно крупными плодовыми телами. И некоторые из них оказались съедобными.

Новые виды грибов встречаются не только в лесной глуши, но и в местах жизнедеятельности человека - вдоль дорог и на экотропах. Ученые уточняют на примере сложных латинских названий: "Это, например, Hymenoscyphus calyculus (Fr.) W. Phillips из семейства Helotiaceae, живущий на древесине лиственных пород, и Monilinia fructigena Honey из семейства Sclerotiniaceae, который паразитирует на плодах в заброшенном фруктовом саду деревни Староселье".

- Этот вид встречается по всей стране на яблонях. Если есть яблоня, будет и он. Является довольно неприятным вредителем, - комментирует старший преподаватель кафедры Владимир Гмошинский. - Чтобы сократить его численность, в осенние месяцы принято собирать и выкидывать падалицу, чтобы он на ней не развивался и весной не перезаражал растения.

Cortinarius tubarius 2. Фото: предоставлены кафедрой микологии и альгологии Биологического факультета МГУ

ТОКСИЧНЫЙ НАВОЗНИК

Конечно, если грибы существуют и скорее всего давно, то лет сто назад их наверняка знали местные жители, правда, вот народных названий практически не сохранилось. И причина здесь не только в том, что большинство деревень в окрестностях заповедника обезлюдели и исчезли. Но и в том, что вместе с ними исчезла и информация. Спросить сегодня не у кого... И все же о некоторых из этих грибов есть что рассказать.

Так, в заповеднике впервые был обнаружен Coprinus comatus (O.F. Mull.) Pers. из семейства Agaricaceae. Нашли этот гриб возле гостиницы. О нем известно, что сразу после созревания он растекается в бесформенную черную жижу, содержащую споры (этот процесс называется автолизом). Однако, если этот гриб собирать в молодом возрасте, то он в большинстве случаев съедобен. Так вот в старину он был хорошо известен под названием "навозник".

- Он обладает очень своеобразной токсичностью, - рассказывает Гмошинский. - Его нельзя мешать с алкоголем. Дело в том, что метаболиты этого гриба блокируют в организме человека разложение ацетальдегида, который является промежуточным веществом при усвоении этилового спирта и его накопление отвечает за «похмельный синдром». На Руси его даже использовали иногда как средство от алкоголизма. Главное - не перебрать с дозировкой, поскольку это может закончится гораздо более тяжелыми последствиями. Так что рекомендовать это народное средство не стоит, - делает акцент ученый.

Inocybe rimosa. Фото: предоставлены кафедрой микологии и альгологии Биологического факультета МГУ

БЕЛЫЕ ПЯТНА И НОВЫЕ ВИДЫ

А вот несъедобных грибов найдено на территории заповедника гораздо больше. Например, гриб Leotia lubrica (Scop.) Pers. из семейства Leotiaceae, растущий в лесной подстилке Южного участкового лесничества ЦЛГЗ. Гриб Amanita citrina Pers. из семейства Amanitaceae, найденный в окрестностях деревни Мошары в Северном лесничестве – и вовсе типичный мухомор. Cortinarius tubarius Ammirati et A.H. Sm. из семейства Cortinariaceae, обнаруженный на болоте Старосельский Мох, в народе известен под названием паутинник, многие разновидности которого ядовиты.

Спрашивается, зачем все это? Ну, растут и растут... Оказывается, дисциплины микология (изучающая грибы, грибоподобные организмы и лишайники) и альгология (водоросли) – сегодня главные поставщики новых видов в научные каталоги. Всего в этом году на территории заповедника, охранной зоны и ближайших прилегающих участков было обнаружено 127 новых организмов, среди которых 43 приходится на новые виды грибов, а 84 – на водоросли.

Pholiota adiposa. Фото: предоставлены кафедрой микологии и альгологии Биологического факультета МГУ