Лифт с гарантией: поменять устаревшее оборудование легко!

Не секрет, что самые сложные капитальные работы в многоквартирном доме - это замена кровли и, конечно, лифта. Так, чтобы решиться на последнее, необходимо выполнить несколько условий, в частности накопить внушительную сумму и найти достойных специалистов, которые выполнят работу качественно и в срок.

Услугу замены лифта предлагает с недавних пор и известное предприятие с 50-летним стажем ЗАО «Тверьлифт».

- Капитальными работами (в том числе заменой лифта) в многоквартирных домах занимается некоммерческая организация - Фонд капитального ремонта. Мы, как проживающие в этих домах, платим в фонд 7 рублей 70 копеек с квадратного метра там, где есть лифт и мусоропровод. Деньги аккумулируются в этом фонде и в случае необходимости расходуются на решение той или иной проблемы. Вторая организация коммерческая - филиал «Центра организации капитального ремонта» (Ярославль). Теперь свои услуги предлагаем и мы. Важно, что «Тверьлифт» работает не в противовес Фонду капитального ремонта, а в помощь, - уточняет генеральный директор «Тверьлифта» Михаил Шухрин.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА - ЛИФТ НА ХРОМОВА, 13

Первой такой ласточкой стала полная замена лифта в 12-этажном доме № 13 на улице Хромова. Данный лифт отработал более 30 лет, затем из строя вышли канаты и оборудование встало. После подсчетов необходимых затрат собственники решили, что вместо экспертиз и бесконечных ремонтов оборудование выгоднее будет заменить.

- К этому сроку у собственников на спецсчете накопилось около 1,5 миллиона. Контракт стоил около 2 миллионов, поэтому после заключения контракта мы вложили свои деньги. Оставшуюся сумму жители будут возвращать каждый месяц в течение двух-трех лет, - рассказывает исполнительный директор Александр Павлович Шухрин и добавляет информацию для размышления: - Ни у одного дома нет достаточной суммы, чтобы заменить лифты сразу, поэтому приходится находить компромиссы. И мы к ним готовы.

К слову, месяц назад оборудование запустили. Жильцы, жившие без лифта полгода, не нарадуются.

- Фирма сработала прекрасно! Оборудование работает изумительно. Искренне советую обращаться в эту организацию. Причин несколько. Они свои, тверские, а значит, не подведут. Второе - работают быстро, качественно и в срок, с самого утра и до позднего вечера. И, наконец, в стоимость вошли не только полная замена всего оборудования, но и косметический ремонт с заливкой полов и сменой дверей и рам, - комментирует уполномоченный от жителей дома № 13 Вячеслав Михайлович Скопцов. - В целом мы очень довольны!

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ВЕЧНОЕ

Факт, ничто не бывает вечным, тем более сложнейшее оборудование, предназначенное для подъема и спуска людей и грузов. Нормативный срок работы лифта, учитывая, что в месяц он пробегает до 3000 км, - 25 лет. Дальше использовать его опасно для жизни, а значит, следует заменить. Оценку лифта проводит ряд экспертных предприятий и по её результатам могут продлить его работу на два-три года, но с определенными условиями. Однако потом вопрос приобретения нового оборудования встаёт снова.

Так как замена лифта - дело недешевое (согласно смете, стандартный лифт на 9 остановок (этажей) обойдется в 2 400 000 рублей), то никто с его заменой не спешит. В итоге количество изношенного оборудования в городе, отработавшего нормативный срок, увеличивается. Ежегодно эта цифра растет на 50-80 единиц.

- До этого года в Твери было около 40% лифтов, которые отработали свой срок, - рассказывает Михаил Александрович. - Сейчас этот процент снижается в основном за счет фонда, который меняет лифты в массовом порядке. В настоящее время осталось около 25%. Но добавилось много лифтов за счет новостроек, которые устанавливаем и мы в том числе. Важно понимать, что сейчас, когда всё жилье приватизировано, замена лифта - это проблема исключительно самих жителей. Если такое решение созрело и у собственников есть спецсчет с накоплениями, то они могут выбрать нас.

ВНИМАНИЕ!

Как поменять подъемное оборудование с «Тверьлифтом».

- Позвонить в компанию по телефону и договориться о консультации. Телефон (4822) 42-01-72 (секретарь).

- На встрече с представителями жильцов (важно, чтобы на счете дома было накоплено достаточное количество средств) решается вопрос о выборе оборудования по желанию собственников. В случае необходимости представителя жильцов отвезут на объекты и продемонстрируют возможности оборудования. Также можно будет услышать отзывы от жильцов. Срок получения оборудования с завода - от трех недель до полутора месяцев в зависимости от загрузки предприятия.

- При положительном решении договор на работы заключается не через заказчика, а напрямую с компанией. Что удобно всем!

- Установка лифта проходит согласно оговоренному графику. Без задержек. Всё делается силами своих специалистов. Нормативный срок установки - полтора месяца. Специалисты «Тверьлифта» обычно стараются уложиться в три-четыре недели.

- На новое оборудование заводы дают гарантию 24 месяца с момента его производства. «Тверьлифт» этот срок пытается продлить за счет качественной установки.

- При заключении договора установленный лифт могут взять на обслуживание.

КСТАТИ

ЗАО «Тверьлифт» является крупнейшим предприятием Тверского региона. Сфера деятельности компании - поставка, монтаж, обслуживание, модернизация и ремонт лифтов и эскалаторов. Профессионализм сотрудников, использование новейшей лифтовой техники отечественных и зарубежных производителей позволяют компании соблюдать высокий стандарт качества и успешно работать в лифтовой отрасли уже более 50 лет. Сегодня в компании работает много молодежи, однако хороших специалистов не бывает много. Кадры требуются всегда.

На сегодня ЗАО «Тверьлифт» входит в группу компаний, где трудится около 140 человек. ООО «Тверьлифт» ориентировано на обслуживание лифтов, ЗАО «Тверьлифт» - на монтаж, «Тверьлифтмаш» занимается выпуском лифтов. «Вертикаль» обслуживает лифты в Москве, Московской области и в других городах.