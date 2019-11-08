Тверь почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел

Перед главным входом в здание Управления МВД по Тверской области есть памятник тверским сотрудникам внутренних дел, которые погибли, выполняя служебный долг. В пятницу, 8 ноября, перед памятником выставили торжественный караул, собрались гости - близкие и родственники павших, сотрудники и ветераны МВД во главе с начальником Управления МВД по Тверской области Петром Пырхом, курсанты.

Память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России 8 ноября чтят ежегодно по всей стране. В Твери траурный митинг начался в 9 утра. Родственников погибших и ветеранов МВД разместили перед входом в здание управления. Женщины сидели, мужчины стояли. Для почётных гостей приготовили небольшую трибуну.

У здания областного МВД собрались родственники погибших полицейских и ветераны.Фото: Виктория ТУШКОВА

Сказать слова признательности героям пришли губернатор Тверской области Игорь Руденя, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, Митрополит Тверской и Кашинский Савва и депутаты областного парламента. Первым слово взял глава региона.

- Для этих людей служение закону и верность Родине являлось главной целью жизни, - сказал Игорь Руденя. - Это люди, на которых мы всегда будем держать равнение. Мы хотим, чтобы родные и близкие наших героев были уверены, что светлая память о подвиге их родных живёт в наших сердцах, в сердцах новых поколений сотрудников правоохранительных органов, в истории Тверского региона.

Первым слово взял губернатор.Фото: Виктория ТУШКОВА

Выступивший вслед за губернатором начальник регионального управления МВД Пётр Пырх заметил, что этот день - ещё одна возможность задуматься о правильности собственных поступков.

- Спасибо за ваше мужество, - добавил полковник, обращаясь к родным погибших. - Память и равнение на подвиг ваших родственников - это главное, что мы можем сделать.

Митрополит Савва сказал, что нет жертвы выше, чем жертва собственной жизнью ради других людей, и сравнил полицейских с ангелами-хранителями.

- Для меня сотрудник органов внутренних дел всегда ассоциируется с таким духовным понятием, как ангел-хранитель. Который охраняет и защищает нас непрестанно, чтобы мы спали спокойно и находились в мире и здравии, - произнёс Митрополит. - Я помню времена, когда на полицейского, участкового мы смотрели как на небожителя, на образец нравственности. Пусть этот светлый образ остаётся с сотрудниками внутренних дел и сегодня.

Митрополит Савва помолился о памяти погибших.Фото: Виктория ТУШКОВА

Митрополит Савва пригласил всех помолиться о памяти погибших. После этого к мемориалу возложили цветы. Мужчины опускались перед мемориалом на одно колено. Пожилых родственников павших бойцов МВД под локоть поддерживали молодые сотрудницы полиции. У подножия памятника появились две большие корзины и множество красных гвоздик: губернатор, а за ним и все почётные гости положили к нему свои букеты.

Тверь почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел.Фото: Виктория ТУШКОВА