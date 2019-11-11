Наталья Поклонская нашла духовника в Ниловой Пустыни в Тверской области

На днях депутат Государственной Думы РФ, экс-прокурор Крыма и просто красивая женщина Наталья Поклонская побывала на Селигере в Нило-Столобенской пустыни.

Человек она глубоко верующий, поэтому просто осмотром достопримечательностей и архитектуры древней монашеской обители дело не обошлось.

Наталья Поклонская встретилась с предстоятелем монастыря. От встречи и селигерских красот она осталась под впечатлением и посвятила этому большой пост в соцсети, где призналась, что Пустынь произвела на нее огромное впечатление и ей посчастливилось обрести там своего духовника:

«По понятным причинам мой путь из столицы всегда вёл на юг, но не так давно я стала открывать для себя все прелести красот Русского Севера.

Несмотря на то, что частенько читаю вбросы про «духовников» Поклонской, вчера в Нило-Столобенской пустыни на Селигере, за чашкой чая у архимандрита Аркадия я по-настоящему задумалась: где же на самом деле могли бы быть духовники Поклонской?

Отвечу: главное — это чувство свободы и счастья. Именно эти чувства я испытываю в родном храме в Симферополе и в новом для меня месте — Нило-Столобенской пустыни.

В наше время сложно встретить людей, от общения с которыми ощущаешь гордость за свою причастность к вере и невероятное чувство свободы.

Если кому-то понадобится найти духовника Поклонской, то вам сюда — на Русский Север или тёплый и родной юг».

Пользователи соцсетей в комментариях к посту разошлись во мнениях – одни недоумевают – зачем еще один духовник, другие одобряют ее выбор.

СПРАВКА «КП»

Нило-Столобенская пустынь - православный мужской монастырь на острове Столбном, основанный в XVI веке. Там, «проводя дни и ночи в молитве и богомыслии, он не позволял себе ни на минуту присесть или прилечь», совершал чудеса православный святой Нил Столобенский. Кстати, в обители скоро стартуют съемки первого православного реалити-шоу «Остров» о жизни в монастыре.