2019-11-11T23:59:17+03:00
Общество

В «Южном» открыли еще одну площадку для занятий спортом в рамках ППМИ

В Твери в 2019 году появилось 26 новых объектов благоустройства, которые были созданы по инициативе жителей
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Вот такая красивая площадка. Фото: пресс-служба администрации ТвериВот такая красивая площадка. Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в микрорайоне «Южный» открылся еще один объект, созданный по инициативе жителей в рамках региональной Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Современная площадка для воркаута, спортивных занятий на улице, а также благоустроенная зона отдыха появилась возле дома № 62 корпус 1 по ул. Можайского. В праздничном мероприятии приняли участие местные жители, представители Законодательного Собрания Тверской области, Администрации города Твери.

Для дома №62 корпус 1 по улице Можайского это уже второй объект, ориентированный на здоровый образ жизни и открытый благодаря активности жителей в рамках программы благоустройства придомовых территорий.

Первый – поле с искусственным покрытием для занятий командными видами спорта – появилось здесь год назад. В текущем году возможности спортобъекта были расширены, и площадка, где ребята с удовольствием гоняли мяч, была дооборудована баскетбольными щитами и качественным освещением. Инициатива обустроить площадку для занятий воркаутом принадлежит проживающей в доме молодежи, и большинство соседей поддержали это предложение.

- Планы по дальнейшему благоустройству придомовой территории обширны. В будущем году дом собирается участвовать в конкурсном отборе для реализации очередного проекта в рамках ППМИ – планируется установить детскую площадку в центре двора, уже прошло первое организационное собрание. А после – начать строить хоккейный корт, - цитирует председателя совета дома Андрея Митюрева пресс-служба администрации Твери.

СПРАВКА "КП"

В 2019 году в Твери появилось 26 новых объектов благоустройства, которые были созданы по инициативе жителей при поддержке правительства региона и муниципалитета в рамках ППМИ.

Средства на работы по благоустройству придомовых территорий по Программе поддержки местных инициатив выделяются из регионального бюджета при софинансировании городского бюджета и обязательном участии горожан.

Жителям Твери предоставляется возможность установить детскую или спортивную площадку, оборудовать территорию видеокамерами, обустроить парковку и т.д. Областной центр принимает участие в ППМИ с 2016 года, за это время реализован 101 проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
Об особенностях древнерусского познания мира расскажут в Твери
Праздничный концерт состоится в честь 55-летия тверской библиотеки для слепых имени Суворова
В Твери подрядчики за свой счёт заново ремонтируют дворы, не прошедшие приёмку
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Совета при президенте РФ
В Кимрах Тверской области обрушился фасад Гостиного двора
Медведь и четыре ёлочки: стало известно как украсят к Новому году Заволжский район Твери
Московский "Hard Rock Orchestra" исполнит в Твери более 20 рок-хитов
В Твери начали проводить уникальные операции по восстановлению органов слуха
Должник по штрафам, кредитам и налогам попался приставам в здании суда в Тверской области
В Твери стартует новый проект «Осторожно: поэзия!»
В Твери будут судить мужчину, который выбросил с балкона новорожденного ребенка
В Тверской области продолжают ремонтировать дороги, пострадавшие от большой воды
Крупой с металломагнитными примесями кормили воспитанников детского сада в Тверской области
С начала года в Тверской области сбили 351 пешехода
Тверской конькобежец Даниил Ейбог завоевал "бронзу" на втором этапе Кубка мира по шорт-треку
В Твери женщина лишилась сумки с кошельком и телефоном
Странный молодой человек разгуливал с ножом по улицам Твери
Бешеная енотовидная собака пришла во двор одного из домов в Тверской области
Дачу москвички обокрали в Тверской области
По подозрению в растлении несовершеннолетней задержан житель Тверской области