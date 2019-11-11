В «Южном» открыли еще одну площадку для занятий спортом в рамках ППМИ

В минувшие выходные в микрорайоне «Южный» открылся еще один объект, созданный по инициативе жителей в рамках региональной Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Современная площадка для воркаута, спортивных занятий на улице, а также благоустроенная зона отдыха появилась возле дома № 62 корпус 1 по ул. Можайского. В праздничном мероприятии приняли участие местные жители, представители Законодательного Собрания Тверской области, Администрации города Твери.

Для дома №62 корпус 1 по улице Можайского это уже второй объект, ориентированный на здоровый образ жизни и открытый благодаря активности жителей в рамках программы благоустройства придомовых территорий.

Первый – поле с искусственным покрытием для занятий командными видами спорта – появилось здесь год назад. В текущем году возможности спортобъекта были расширены, и площадка, где ребята с удовольствием гоняли мяч, была дооборудована баскетбольными щитами и качественным освещением. Инициатива обустроить площадку для занятий воркаутом принадлежит проживающей в доме молодежи, и большинство соседей поддержали это предложение.

- Планы по дальнейшему благоустройству придомовой территории обширны. В будущем году дом собирается участвовать в конкурсном отборе для реализации очередного проекта в рамках ППМИ – планируется установить детскую площадку в центре двора, уже прошло первое организационное собрание. А после – начать строить хоккейный корт, - цитирует председателя совета дома Андрея Митюрева пресс-служба администрации Твери.

СПРАВКА "КП"

В 2019 году в Твери появилось 26 новых объектов благоустройства, которые были созданы по инициативе жителей при поддержке правительства региона и муниципалитета в рамках ППМИ.

Средства на работы по благоустройству придомовых территорий по Программе поддержки местных инициатив выделяются из регионального бюджета при софинансировании городского бюджета и обязательном участии горожан.

Жителям Твери предоставляется возможность установить детскую или спортивную площадку, оборудовать территорию видеокамерами, обустроить парковку и т.д. Областной центр принимает участие в ППМИ с 2016 года, за это время реализован 101 проект.