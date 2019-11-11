В Твери завершается приёмка дворов после ремонта

В Твери завершается кампания по ремонту дворов. Основной объём работ выполнен на всех 20 дворовых территориях, в настоящее время ведётся приёмка работ и устранение выявленных недостатков, об этом сообщают в администрации города.

Всего на ремонт дворов в этом году выделено более 90 млн. рублей. Благоустройство выполнялось на следующих территориях:

Заволжский район: ул. Горького, д. 89; ул. Горького, д. 142; ул. П. Савельевой, д. 23 корп. 1, 2, 3; ул. Фрунзе, д. 16; ул. Хрустальная, д. 42; наб. А. Никитина, д. 74; ул. П. Савельевой, д. 2; ул. П. Савельевой, д. 2 корп.2;

Московский район: Смоленский пер., д. 8 и ул. Московская, д. 24 корп.3; ул. Можайского, д. 70 и д. 68. корп.2; ул. Можайского, д. 71 и 73;

Пролетарский район: 2-й Академический проезд, д. 18, 20, 22/8; ул. 6-я Пролетарская, д. 16, 17, 18, 19, 20, 26; ул. Коробкова, д. 13; ул. Ржевская, д. 7, 7а, 9, 9 корп. 2, 11; ул. Буденного, д. 14; ул. Маршала Буденного, д. 9;

Центральный район: наб. С. Разина, д. 13; ул. А. Завидова, д. 34, 36, ул. Попова, д. 33, 35 корп. 1 и ул. Фадеева, 12, 14; ул. Рыбацкая, д. 34 и ул. А. Дементьева д. 48, 50.

На сегодняшний день в Заволжском районе на 5 объектах работы завершены, ещё по 3 дворам асфальтирование выполнено в полном объеме, подрядчикам осталось вывезти мусор.

- На среду запланировано произвести вырубки проб асфальтобетона, чтобы направить их на анализ в специальную лабораторию и затем осуществить приемку объекта – в случае, если лаборатория выдаст положительное заключение. Так, например, по ряду дворовых территорий в Центральном районе такое заключение подрядчикам получить не удалось, пробы асфальта показали, что по отдельным показателям выполненные работы не соответствуют утвержденным нормативам. Переделывать некачественно отремонтированные участки дорожникам предстоит за свой счет, - замечают в администрации Твери.

В Московском районе все три дворовых территории полностью завершены и проходят приёмку. В Пролетарском районе на 5 из 6 объектов приёмка успешно пройдена, по одному – ул. Маршала Буденного, д. 9 – по результатам отбора проб выявлены недостатки, в настоящее время они устраняются подрядчиком.