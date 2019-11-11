БТР с историей: В парке Победы Твери появился новый экспонат

Парк «Патриот» - так называют этот уголок в парке Победы - пополнился в Твери еще одним внушительным экспонатом. Грозный «Патриот» - БТР 60ПБ - установили в парке Победы еще несколько дней назад, а вот торжественно открыли 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Несмотря на дождь, народу собралось много: десантники, сотрудники полиции, юнармейцы. И это уже традиция. Традиция и то, что присутствующим рассказали историю боевой машины. И она действительно интересна.

БТР в Парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

- Этот БТР в 80-х годах прошлого века находился в составе 40-й армии на службе в Афганистане, - поделился начальник штаба Тверского областного отделения «Юнармии» Евгений Калекин. - После вывода войск машину перевели в УМВД по Тверской области, а чуть позже она была задействована в исторических событиях. В 1991 году БТР участвовал в охране арестованных членов ГКЧП, которые были доставлены в Кашин. Затем он сопровождал их в Москву в «Матросскую тишину». В числе сопровождавших был тогда и я.

После этого машину отправили на заслуженный отдых. С середины 90 годов БТР в боевых заданиях участия не принимал. Первое время находился в школе милиции в Дмитрово-Черкассах, затем его установили на Соминке как памятник. Когда решился вопрос, чтобы машину перевезти в парк Победы, её при помощи «Боевого братства» привели в порядок, вновь покрасили, после чего и перевезли по новому адресу. Теперь увидеть бронетранспортер можно в парке, рядом с самолетом МиГ-25. Если смотреть со стороны проспекта Победы кажется, что он расположился прямо под крылом самолета.

Если смотреть со стороны проспекта Победы, то кажется, что БТР разместился под крылом самолетаФото: Ирина ТАРАСОВА

Новый экспонат тут же вызвал интерес горожан. В первую очередь у мужчин всех возрастов. Вот дедушка с внуком в коляске прогуливается вокруг БТР. Вот мужчина средних лет с военной выправкой сворачивает с дороги и уже разглядывает вблизи детали машины.

- Как вам? - интересуюсь у него.

- Ничего такой... Только вот смотрю панель смотровую заварили, всю оптику и стекло убрали, скорее всего и двигатель сняли... Но это и понятно, чтобы не лазали. Хотя, если честно, побывать там внутри было бы интересно, ведь до этого ни разу не приходилось, - с улыбкой признался прохожий, на моих глазах вдруг превратившийся из степенного мужчины в любопытного мальчишку, которых здесь тоже много каждый день. Даже в будний...

БТР в Парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

БТР в Парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

БТР в Парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

БТР в Парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА

БТР в Парке ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА