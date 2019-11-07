Бюджет Твери-2020: дефицит в 167 миллионов рублей и курс на социалку

1 ноября администрация Твери закончила верстать бюджет на следующий, 2020 год и представила его на суд городских парламентариев. Так что сейчас у депутатов Тверской Думы жаркая пора: документ изучают в профильном комитете, рабочие группы анализируют доходы и расходы.

\Впереди первое, второе, третье чтения бюджета на заседаниях Думы, общественные слушания. Как итог: в начале декабря бюджет Твери-2020 должен быть принят Думой. Понятно, что цифры статей бюджета могут изменяться как в процессе думских обсуждений, так и в течение следующего года - это обычная практика. Но основные параметры озвучить можно уже сейчас (см. инфографику).

Бюджет, как и в былые годы, останется дефицитным и социально ориентированным (более 60 процентов расходов бюджета), а ещё, что нынче в тренде, нацеленным на реализацию нацпроектов (демография, здравоохранение, дороги...)

Бюджет Твери-2020

(основные цифры)

Доходы

9 млрд 230 млн 446,9 тыс. руб.

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 4 млрд 055 млн 330 тыс. руб.

- безвозмездные поступления 5 млрд 175 млн 116,9 тыс. руб.

Расходы 9 млрд 398 млн 153,5 тыс. руб.

Дефицит бюджета

167 млн 706,6 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга города - 4 млрд 055 млн 330 тыс. рублей.

Графика: Елена КОЗЛОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дмитрий Гуменюк, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы, о дефиците бюджета и муниципальном долге:

- Я бы не сказал, что это проблема, это некий текущий бюджетный процесс. Традиционно муниципальные бюджеты являются долговыми с контролируемым дефицитом. Дефицит бюджета-2020 даже меньше, чем в этом году. Это обычно 10% от собственных доходов. Думаю, что дефицит не превысит 200 млн рублей - это мало.

Муниципальный долг, который составляет около 2,5 млрд рублей, не самая большая цифра среди аналогичных параметров бюджетов областных столиц Центральной России. Это говорит о том, что у нас достаточно качественно была выстроена работа в предыдущий период.