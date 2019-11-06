Специалисты «Тверьгорэлектро» подготовили сети к зиме

Зима - по праву прекрасная пора. Морозный воздух, яркие гирлянды и предвкушение новогодних праздников. Для многих наступление зимы - это повод окунуться в сказку в ожидании радостных событий.

Но среди всей этой праздничной суматохи есть те, кто круглосуточно стоит на страже комфорта жителей нашего города. И для таких людей наступление осенне-зимнего периода (ОЗП) - это экзамен, к которому они, специалисты МУП «Тверьгорэлектро», готовились все лето.

Подготовка к ОЗП начинается сразу, как только заканчивается предыдущий сезон. За лето электросетевое хозяйство нужно подготовить к стабильной и бесперебойной работе в экстремальных погодных условиях. По итогу проверки всех выполненных работ и оценки состояния электросетевого оборудования предприятию выдается «паспорт готовности» - главный документ тверских энергетиков.

ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЕТ, НАГРУЗКА НА СЕТИ РАСТЕТ

С наступлением осени основными проблемами для энергетиков Твери являются рост нагрузки на сети и повреждения, связанные с воздействием неблагоприятных природных условий на элементы силового оборудования распределительных электрических сетей. Именно в этот период каждый житель Твери старается максимально обеспечить свой дом теплом и светом, соответственно, увеличивается нагрузка на сети. А в случае аварии на теплосетях потребление электроэнергии возрастает в несколько раз!

В начале года в «Тверьгорэлектро» утверждается производственный план ремонта электротехнического хозяйства. На предприятии также действует инвестиционная программа, направленная на модернизацию и развитие - строительство новых объектов, реконструкцию старых. Производственный план и инвестиционная программа формируются заранее и утверждаются Региональной энергетической комиссией, которая устанавливает тарифы для «Тверьгорэлектро».

ПОДГОТОВКА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПОДСТАНЦИЙ

- В течение этого года наши специалисты успешно трудились при подготовке к зиме. Мы проводили замену обычного неизолированного провода на самонесущий изолированный (далее - СИП), который является более надежным, обладает высокой прочностью. Также проводили испытания и осуществляли обновление оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, прокладывали новые и проводили ремонт старых кабельных линий, находящихся в эксплуатации, - рассказывает главный инженер «Тверьгорэлектро» Александр Степанов. - Во время ремонтного периода мы выявляем дефекты, а также слабые места в линиях электропередач, которые необходимо устранить в первую очередь, до наступления ОЗП. Так, например, этим летом мы произвели расчистку трасс прохождения воздушных линий от поросли общей протяженностью свыше 70 км.

Главный инженер «Тверьгорэлектро» Александр Степанов

В ходе подготовки электрических сетей к прохождению ОЗП предприятием были произведены ремонтные работы 152 кабельных линий электропередачи протяженностью более 180 км, на 115 воздушных линиях передачи, протяженность которых составила порядка 260 км. Для обывателя данные цифры покажутся сухим отчетом на бумаге, но по факту эти цифры - показатель емкой и кропотливой работы сотрудников технических служб предприятия.

Был произведен ремонт 134 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов нашего города, куда включен ремонт и замена силового оборудования. Выполнение указанных мероприятий позволило снизить аварийность в электрических сетях предприятия в 2019 году более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом и сократить время ликвидации аварий.

На данный момент время на выполнение аварийно-восстановительных работ составляет не более двух часов.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В рамках реализации инвестиционной программы в этом году были проведены такие важные мероприятия, как реконструкция двух трансформаторных подстанций в Заволжском районе, одна из которых находится в микрорайоне «Соминка», а вторая - на улице Новочеркасской. Была произведена реконструкция воздушных и кабельных линий протяженностью свыше 10 км. Данные мероприятия позволили не только повысить качество и надежность электроснабжения существующих потребителей, обеспечить бесперебойное функционирование электросетевых объектов, но и создать технически стабильную работу для технологического присоединения с учетом роста новых жилых домов и кварталов, особенно актуального в частном секторе.

Кроме того, в этом году были реализованы поистине амбициозные и широкомасштабные планы. Так, были проведены мероприятия по строительству и реконструкции сети наружного освещения на улице Луначарского. Для жителей появление наружного освещения на данном участке, впрочем, как и новое дорожное покрытие, были приятным сюрпризом. Реконструкция наружного освещения была проведена и по улице Дементьева, где привычные для глаз горожан провода вдруг исчезли, перейдя полностью в кабельные линии, находящиеся под землей. Одним из наиболее ярких объектов этого года является пойма реки Тьмаки. Ландшафтный парк не только приобрел рельеф и архитектурные решения, здесь было выполнено наружное освещение, что позволило жителям города посещать его в любое время суток.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

С начала года «Тверьгорэлектро» приступило к реализации проекта по модернизации сетей наружного освещения на магистральных улицах города. Была произведена замена более 1370 светильников с ртутными и натриевыми лампами на светодиодные.

Такие «световые» изменения можно наблюдать на семи основных магистралях, в том числе на улице Вагжанова, Волоколамском проспекте, проспекте Победы. Данные инновационные внедрения позволили снизить потребление энергии и расходы на ее оплату.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ

Из года в год предприятие старается совершенствовать свои технологии, внедрять новые, повышать качество электроснабжения, создавая комфортную среду для жителей города как на улице, так и в домах: постоянный контроль за работой электросетей и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей - это основные задачи, которые ежедневно решают энергетики. Ведь для решения всего этого необходимо не только наличие специальной техники или запасных частей, нового оборудования, но еще и профессиональный коллектив, способный работать сообща, выполняя плановые работы и быстро реагируя на возникающие аварийные ситуации.

В будни на предприятии трудятся 17 бригад, а параллельно в круглосуточном режиме дежурят три. При возникновении аварии или форс-мажорных ситуаций на сетях предприятия организуются дополнительные оперативные бригады, которые максимально быстро стараются выйти из критического положения и устранить последствия аварий.

- Предприятие - это единый слаженный механизм. Каждая техническая служба взаимодействует друг с другом, потому при подготовке к осенне-зимнему периоду и его последующему прохождению оценивать работу одного человека невозможно, так как успешный результат - это совместная работа всего коллектива «Тверьгорэлектро», -поясняет Александр Степанов. - Наши специалисты круглосуточно дежурят и мониторят ситуацию в городе. Зимой это особенно актуально, так как с приходом холодов работы только прибавляется. Но мы осознаем всю ответственность перед потребителем и потому подходим к своей работе со всей серьезностью.

Первая проверка для энергетиков была уже пройдена. После сильнейшего ураганного ветра, который обрушился на город в ночь с 27 на 28 октября, было нарушено электроснабжение в нескольких районах Твери. Для устранения последствий природного катаклизма были привлечены все технические службы предприятия. Аварийно-восстановительные работы велись сутки, несмотря на продолжающийся ветер и наступление заморозков. Благодаря быстрому реагированию и оперативной работе сотрудников «Тверьгорэлектро» последствия стихии были ликвидированы в кратчайшие сроки.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В «ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО»

Уважаемые жители города Твери! Если вы стали свидетелем нарушения работы или аварии в городских сетях электроснабжения, МУП «Тверьгорэлектро» просит вас сообщать об обнаружении данного факта, оставив заявку на официальном сайте предприятия http://tver-elektro.ru или по телефонам:

- (4822) 66-60-80 - аварийная служба «Тверьгорэлектро»;

- 8-800-45-00-277 - горячая линия «Тверьгорэлектро».

О всех плановых отключениях МУП «Тверьгорэлектро» направляет информацию по следующим адресам:

1. В объединенную диспетчерскую службу департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

2. ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».

3. Районные администрации города Твери.

4. Управляющие компании, обслуживающие организации, ТСЖ и председателям уличных комитетов частного сектора.

5. Дополнительно информация размещается на интернет-порталах «Твериград», ТИА и «Афанасий Бизнес».