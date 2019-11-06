2019-11-06T16:46:45+03:00
Политика

Парламентарии Тверской думы вложили «депутатский миллион» в стадион для детворы

Депутаты Дмитрий Нечаев и Юрий Ануфриев показали журналистам новый спортивный объект в Затверечье
Алина ПЕТРОВА
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Депутаты рассказали журналистам о новом стадионе в Затверечье.Депутаты рассказали журналистам о новом стадионе в Затверечье.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Хмурым ноябрьским днём журналистов на песчаном футбольном поле, где-то в «недрах» Дурмановского переулка, встречали депутаты тверской городской думы Дмитрий Нечаев и Юрий Ануфриев.

В стадион в частном секторе, да в примыкающее у нему волейбольное роле, они этим летом вложили свой «депутатский миллион» - деньги, выделяемые бюджетом депутатам на реализацию пожеланий граждан. Точнее не миллион - а 300 тысяч рублей, но все равно сделать удалось многое. Уже завершена отсыпка песком площади полей, натянута сетка для игры в волейбол, установлены ворота (два поля примыкают к друг другу)

Оба парламентария избирались по этому округу - вот и решили помочь со спортсооружениями. Депутаты заверили: работы здесь будут продолжены и в следующем году - ещё будет подсыпаться песок,появятся ограждения. Предстоит ещё отстроить дорогу в обход поля для жителей соседних домов, те пока подъезжают к своим участкам через спортобъект - оставляя глубокие следы протекторов в мокром песке. Но, как заверили народные избранники, это вопрос решённый.

- Стихийный стадион существовал здесь и ранее, здесь много лет играли местные ребята. Теперь будут играть на настоящем футбольном поле, - пояснил в разговоре с журналистами Дмитрий Нечаев.

- А по ГОСТу ворота заказывали? - кивнули на ворота журналисты.

- Конечно, - заверили депутаты. - А кто будет следить за порядком на поле? На чьём балансе оно будет? Не получится что бесхозным станет?

- За этим будут следить власти района. Ну и мы будем осуществлять свой депутатский контроль, - пояснил Юрий Ануфриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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