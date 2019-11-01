Общая сумма долга юридических лиц за отопление и горячую воду на начало октября составляет более 1,5 млрд рублей.

Ответственное отношение всех, кто так или иначе задействован в тверском ЖКХ, сможет серьезно снизить число прорывов труб и обеспечить бесперебойную подачу теплоснабжения горожанам. Значительная часть ответственности, безусловно, лежит на «Тверской генерации». Однако компании, которые задерживают свои платежи за тепло или вовсе игнорируют финансовые обязательства, должны разделить с ней бремя ответственности за подготовку и прохождение отопительного сезона в полной мере.

На официальном интернет-сайте «Тверской генерации» опубликованы данные об организациях Твери, которые подошли к начавшемуся отопительному периоду с долгами за поставку тепла: https://tvgen.ru/bw. Общая сумма долга перед компанией у всех юридических лиц за отопление и горячую воду к началу октября составила более 1,5 млрд рублей. Это колоссальные деньги для ресурсоснабжающей компании.

«Тверская генерация» предъявляет иски о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании задолженности. Так, в отношении собственников ТСЖ в многоквартирном жилом доме предъявлен иск на сумму 330 000 рублей. Представители товарищества не оплатили поставленную тепловую энергию за период с марта по май текущего года.

Еще одно исковое заявление предъявлено к муниципальному казенному учреждению «Управление муниципальным жилищным фондом» о взыскании задолженности за период с октября 2016 года по декабрь 2018 года в размере 707 695 рублей.

«Тверская генерация» обеспечивает теплом, даже если управляющие организации имеют десятки или сотни миллионов долга. Именно социальной ответственностью поставщиков тепла часто и пользуются коммерсанты от ЖКХ. Хотя в последние годы государство предпринимает усилия по ужесточению платежной дисциплины, вводя всё более строгие законы.

Но бывают и другие ситуации. Застройщик многоквартирного дома не пожелал оплачивать потребленную тепловую энергию в период с ноября по декабрь 2016 года, пытаясь переложить долг в 150 000 рублей на управляющую организацию. Судом кассационной инстанции отменены решения и постановления судов нижестоящих инстанций. Задолженность взыскивается с застройщика.

Неплатежи, в свою очередь, во многом усложняют перекладку или ремонт теплосетей и оборудования. На тот же долг в 1,5 млрд рублей, по подсчетам компании, в городе можно заменить более 100 км теплосетей среднего диаметра, что позволит увеличить надежность и снизить количество отключений горячей воды и отопления.