«Чайка» в Тверском ТЮЗе: Человек, который хотел, или Мечты, которым не суждено было сбыться

Премьера «Чайки» в Тверском театре юного зрителя, несмотря на полный зал, получилась тихой. Сначала меня предупредили, что спектакль получился камерным, а потому надо пореже фотографировать, чтобы не спугнуть атмосферу.

Потом, когда заполнялся зал, мы опять же тихо, почти шепотом, обменялись ожиданиями с директором ТЮЗа Александром Бахаревым, который на вопрос о том, чего ждать, ответил с улыбкой:

- Чехов - это то, чем режиссер Вероника Вигг занимается много лет, поэтому неудивительно, что на такой материал мы пригласили именно её. Я уверен, что для зрителя это будет интересный и совершенно необычный материал. Следить за тем, что получилось, - удовольствие. Здесь присутствует человек с болью, страданием, любовью. А это, как мне кажется, понятно всем.

И наконец, слишком тихо было в самом зале. Весь спектакль… Антракт, как и финал, казалось, застал всех врасплох, а потому зрители, даже когда поняли, что уже можно аплодировать, несколько секунд продолжали сидеть молча. Оглушенные и растерянные.

В качестве декораций - разрушенный дачный дом, точнее усадьба, которая изначально трещит по швамФото: Ирина ТАРАСОВА

О ТОМ, ЧТО НА СЦЕНЕ

Разрушенный дачный дом, точнее усадьба, которая изначально трещит по швам. Дощатый настил, который к финалу скрипит всё громче. Это всё символы жизни, в которой с годами появляется все больше пробоин и потертостей.

Единственная белая, ежеминутно распахивающаяся дверь - как лист жизни каждого персонажа. Она как книга - открывается-закрывается бесчисленное количество раз. Страницы ее шелестят. Люди входят и выходят, входят и выходят… Один эпизод сменяется другим. Жизнь продолжается. Пол всё больше скрипит, усадьба всё сильнее разваливается вместе с судьбами героев на наших глазах…

«Чайка» Вероники Вигг - это спектакль-откровение. Недаром на сцене стоит ванна - как символ интимности и личной жизни. Ведь именно там люди поют и там же прячутся, когда надо поплакать.

Герои подглядывают друг за другом, мы подглядываем за ними. Всё настолько обнажено, что в самые острые, душащие моменты становится неудобно.

Было ли смешно? Ведь «Чайка» - это, может быть, комедия (о чем говорил профессор Доманский на встрече до премьеры). Изредка да. Но чаще это был смех облегчения или самозащиты. Недаром соседи тут же возмущенно шептали в сторону хихикающих: «Как так можно? Это же очень трагично!»

Эмоции в спектакле зашкаливаютФото: Ирина ТАРАСОВА

О ТОМ, ЧТО В СЕРДЦЕ

Так или иначе, но мнения после спектакля разделились. Публика после 35: «Гениально! Но так тяжело, что мы были готовы к тому, чтобы к финалу застрелились уже все» или «Не люблю Чехова. Слишком больно». Зрители до 25: «Прикольно! Все прыгают, кричат и обливаются водой»…

А что же о любви, о которой мы и говорили с режиссером Вероникой Вигг накануне премьеры? Именно о любви мы и рассуждали всю дорогу до дома с дочкой. Я - ровесница боящейся стареть Ирины Аркадиной. Она - ровесница ее соперницы юной Нины Заречной. Каждый из нас в силу возраста видит и понимает любовь по-разному. Именно поэтому мнение 19-летней девушки меня удивило:

- Разбираться в оттенках любви всегда интересно. И чем сложнее она, глубже, тем она интереснее. Но от этого спектакля, от всей той жизни, что я увидела на сцене, почему-то остался неприятный осадок… Возможно, потому, что речь в пьесе как раз не об этом. Точнее, не совсем о любви. Мне всегда неприятно видеть, когда человек не уважает себя, и «Чайка» именно об этом. Нина Заречная во имя страсти теряет себя и свою жизнь. Аркадина - сильная, яркая, талантливая женщина - унижается перед любовником Тригориным. Он же, соглашаясь уехать с ней, по сути обманывает ее, предает, но она в итоге прощает. И тем самым теряет и брата, и сына, а значит, и часть себя. Брат Аркадиной Петр Сорин - «человек, который хотел». Он предал свою мечту, а потому тоже абсолютно несчастен. Но по сути каждый из них - «человек, который хотел», но так ничего и не добился. Единственный, кто, может быть, и любит по-настоящему, так это Константин Треплев, который принимает свою Нину любой, даже полностью потерянной. Но и здесь ему не хватает уважения и любви к себе. Поэтому он стреляется. Получается, что это спектакль в первую очередь НЕ О ЛЮБВИ, А О НЕЛЮБВИ к самому себе. Каждый из героев не видит своей ценности и значимости. О каком счастье тогда можно говорить? Они осознанно лишают себя его, причиняя боль и тем, кто их окружает.

3 ноября в 17 часов вы можете лично посмотреть спектакль «Чайка» в Тверском ТЮЗе и составить о нем свое мнение.

Ирина Аркадина и Борис Тригорин. Любовные линии переплетаются на протяжении всего действаФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Борис Тригорин и Нина ЗаречнаяФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Мать и сын. Ирина Аркадина и Константин ТреплевФото: Ирина ТАРАСОВА

Брат и сестра. Петр Сорин и Ирина АркадинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Знаменитый монолог Нины ЗаречнойФото: Ирина ТАРАСОВА

Каждая сцена из фильма, как кадр фильма. Все продумано до мелочейФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

"Чайка" Вероники Вигг в Тверском ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА