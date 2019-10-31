Инвалиды по зрению смогли «увидеть» красоту родной земли и богатства тверских музеев

Сходить в музей, посетить экскурсию, поехать в свой выходной полюбоваться убранством старинных городов Тверской области - это просто и очень интересно. Но, увы, позволить себе такой досуг могут не все. Люди, чьи возможности здоровья ограничены, часто сталкиваются с ситуацией культурного вакуума.

Для того чтобы помочь «увидеть» слепым и слабовидящим людям красоты тверской земли и богатства фондов наших музеев, в Твери был создан проект «Социальный туризм. Доступность историко-культурного наследия Тверского региона для каждого». Проект разработала и реализовала тверская областная общественная организация «Тверское библиотечное общество». А помог в этом Фонд президентских грантов, оценивший важность работы по организации экскурсий для инвалидов.

Участниками проекта за год стали около 500 человек, не только инвалиды по зрению, но и инвалиды-колясочники, а также люди, имеющие проблемы по слуху, и просто пожилые пенсионеры, которым сложно посещать учреждения культуры самостоятельно.

- Мы провели экскурсии в самые значимые и самые интересные музеи нашего края, - рассказывает руководитель проекта Тверского библиотечного общества Галина Подшибякина. - Около 300 человек посетили Тверской императорский дворец. Большой популярностью пользовались также экскурсии в музей Тверского быта, в Берново, Старицу, Степановское-Волосово. Отрадно, что все экскурсоводы учитывали потребности особых посетителей, благодаря чему экспозиции открыли для них много удивительных, ранее им не известных достопримечательностей. Большую поддержку в отборе литературы для издания оказало Министерство туризма Тверской области.

Кроме организации экскурсий в рамках проекта были изданы книги - информационно-справочные материалы, адаптированные для слепых и слабовидящих людей, с использованием шрифта Брайля, укрупнённого шрифта и аудиозаписей.

Подготовлены и распечатаны путеводитель «Тверская область», материалы по Тверской картинной галерее, музею А.С. Пушкина в усадьбе Берново Старицкого района. Продолжается работа над изданием материалов об усадьбе Куракиных Зубцовского района и Старицком Свято-Успенском мужском монастыре.

- Эти издания распространяются в Твери и области в организациях ВОС, передаются в библиотеки. Комплект также был передан тверской школе III типа, где учатся дети - инвалиды по зрению, - продолжает Галина Подшибякина. - Подготовлены также методические материалы по работе с инвалидами. Они адресованы экскурсоводам и принимающим такие экскурсии музеям, выставкам, галереям. Кроме того, проект стал толчком к совместной работе Тверской библиотеки для слепых имени Суворова и Министерства туризма Тверской области. Мы планируем провести обучающий семинар для экскурсоводов и продолжить совместно издавать материалы для инвалидов по зрению в доступных форматах.

Книги, изданные в рамках проекта, оценил председатель Тверского областного отделения Всероссийского общества слепых Александр Трегуб.

- Очень приятно, что мы идём в ногу со временем. Благодаря этим материалам инвалиды по зрению смогут пользоваться информацией наравне со зрячими. И особенно важно, что появились методические материалы для экскурсоводов, музеев, которые позволят им полноценно работать с незрячими, - отметил Александр Трегуб. - Я знаю, что в рамках гранта ещё есть нереализованные задумки.

Это подтвердила и Галина Подшибякина. По её словам, идей и предложений очень много. Например, провести на базе библиотеки имени Суворова семинар для экскурсоводов, чтобы они на практике изучили работу с незрячими и слабовидящими людьми.

Конечно, чтобы сделать возможность культурного просвещения безбарьерной для всех инвалидов, требуется ещё много работы. Экскурсии для особых групп должны проводиться регулярно, а не только в рамках проектов, отмечает Галина Владимировна. Все музеи должны быть оснащены пандусами, другим оборудованием, облегчающим доступ инвалидов, на объектах культуры обязательно должны быть памятки с пояснениями по Брайлю. Сегодня их не хватает, как и скамеек возле некоторых учреждений культуры и памятников, где можно было бы присесть, отдохнуть. Есть проблемы с транспортом для перевозки инвалидов, особенно с подъёмниками для колясочников. Об этом говорят сами люди - участники проекта. Очень хотелось бы, чтобы эти пожелания были услышаны руководством региона и учтены в дальнейшем.