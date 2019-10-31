Дети снимают войну: правнуки доктора Веры представили фильм о знаменитой родственнице на конкурсе

Вот и пришло время, когда о тех, кто ковал Победу, рассказывают не дети, внуки, а правнуки. И кстати, несмотря на то что они школьники, рассказывают честно, справедливо и на удивление мудро.

В конце прошлого года в Твери прошел первый патриотический детско-юношеский фестиваль «Правнук Победы». Если в первом конкурсе приняли участие всего три школы (гимназия № 12 Твери и Красномайская и Солнечная школы Вышневолоцкого района), то в этом году желающих больше.

- Фестиваль посвящен осмыслению молодежью наследия своих прадедов - участников Великой Отечественной Войны и сохранению памяти о своих родственниках героях того времени. Радует, что он интересен и расширяется, - комментирует председатель отдела культуры Тверской епархии протоиерей Роман Манилов.

В прошлом году подведение итогов выпало на знакомую для Твери дату - 16 декабря, День освобождения Калинина. Однако в этом году отметить победителей, а это 10 лучших работ, решили раньше - 7 ноября в ДК "Пролетарка". Награждение же пройдет 14 ноября в рамках образовательных Фадеевских чтений.

В этом году участников фестиваля гораздо больше. Фото: из архива Романа Манилова

Любопытно, что, несмотря на то что учащиеся могли в конкурсе проявить себя по-разному - спеть песню, написать стихотворение, они вот уже второй год с удовольствием снимают фильмы о своих родственниках.

- Говорить о победителях пока рано, но скажу, что интересных работ много. Например, в этом году прекрасный фильм о своем прадеде представила девочка-таджичка. Что касается прошлого года, то хочется вспомнить о серьезной работе учеников 12-й гимназии Лизы и Максима Скрастынь о своей прабабушке, известной всем нам как доктор Вера.

«ДОКТОР ВЕРА»

- В 1967 году писатель Борис Полевой написал книгу о враче, лечившей солдат в Калинине во время его оккупации. Книга называлась «Доктор Вера», позже по ней был снят фильм. Прототипом героини и фильма, и книги была наша прабабушка Лидия Петровна Тихомирова, - в первых кадрах знакомят нас с главной героиней ее правнуки.

Лидия Петровна работала в 1-й городской больнице Калинина. С началом войны туда привозили советских раненных солдат и офицеров. Когда немцы захватили Калинин, часть раненых вывезти не удалось, и тогда Лидия Петровна осталась с ними. Благодаря этому и помощи горожан жизнь раненым удалось сохранить.

Прототипом доктора Веры стал тверской врач Лидия Петровна Тихомирова. Фото: кадр из фильма Елизаветы и Максима Скрастынь

- Наша прабабушка сказала, что у больных тиф, и фашисты оставили их в покое, а ведь могли расстрелять за помощь советским солдатам. Однако, когда город освободили от врага, Лидия Петровна не услышала от начальства слов благодарности за спасенные жизни. Ее отправили в тюрьму, где стали проверять, тем более что она, как говорили в те годы, была женой врага народа. Только поддержка солдат, кому она спасла жизни, защитила ее от расстрела, - рассказывает с экрана спокойный голос девочки. И на его фоне идет военная хроника, кадры из фильма, фотографии из личного архива...

Как только Лидия Петровна вышла из тюрьмы, подала рапорт, чтобы ее отправили врачом на фронт. Только день побыла она с мамой и дочкой и ушла на передовую. Всю войну работала в госпитале Львовской дивизии. Была награждена двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, медалями. Победу встретила в Германии.

После войны Лидия Петровна вернулась в родной Калинин. Воспитывала не только свою дочь, но и трех дочерей погибшей в годы войны сестры и двоих детей брата-танкиста, который также не вернулся домой. Муж вернулся только после смерти Сталина.

А Лидия Петровна работала, работала, работала: принимала больных в поликлинике, больнице, была главным городским травматологом. Позже получила звание «Заслуженный врач РСФСР».

Заканчивается фильм очень теплыми словами, в которых чувствуется любовь и уважение к знаменитой родственнице:

- Наша прабабушка себя героем никогда не считала, говорила, что так бы повел себя каждый врач. Она не очень любила вспоминать военное время: слишком много горя, а порой и незаслуженных обид оно принесло. Лидия Петровна продолжала работать, воспитывать детей и внуков. Такой ее и помнят в нашей семье.

Подведение итогов второго фестиваля пройдет 7 ноября. Награждение состоится 14 ноября. Фото: из архива Романа Манилова

КСТАТИ

Напомним, что фестиваль учрежден совместными усилиями отдела культуры Тверской епархии, ДК «Пролетарка», студией телевизионных программ «Акценты» и многопрофильной гимназией № 12 Твери.