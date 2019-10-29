Председатель ВАО АЭС Том Митчелл вручил награду за особые заслуги в атомной энергетике директору Калининской АЭС Виктору Игнатову

Престижную награду вручил Председатель совета управляющих ВАО АЭС Том Митчелл на пятнадцатой Генеральной Ассамблее, которая прошла 20-22 октября 2019г. в Лондоне (Великобритания).

В мероприятии, посвященном 30-летию организации, приняли участие 450 высокопоставленных представителей ВАО АЭС. Они обсудили такие ключевые темы, как корпоративное лидерство, передача молодому поколению опыта и знаний в области ядерных технологий, развитие кадрового потенциала. Отдельным блоком обсуждения был вопрос оказания необходимой поддержки при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков.

Центральным событием Генеральной Ассамблеи ВАО АЭС стала церемония вручения престижных наград. В числе лауреатов – заместители генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», директор Калининской АЭС Виктор Игнатов и директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Международными экспертами был отмечен их вклад в развитие атомной энергетики России на современном этапе, а также максимальная личная приверженность культуре безопасности.

«Большая честь для меня и всего коллектива КАЭС получить столь высокую оценку нашей работе и стремлению к обеспечению безопасной и надежной эксплуатации АЭС. Это стимул для дальнейших последовательных шагов в развитии и совершенствовании атомной энергетики», – отметил директор Калининской АЭС.

Виктор Игнатов более 40 лет своей жизни посвятил служению атомной отрасли. С июля 2016 года по настоящее время он руководит Калининской атомной станцией. За короткий срок возглавляемый им коллектив добился значительных результатов.

Калининская АЭС, как отмечают эксперты ВАО АЭС в ходе миссий и партнерских проверок, демонстрирует следование принципам открытости и стремление к непрерывному совершенствованию в области безопасности. По итогам 2018 года Калининская АЭС признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности, стала серебряным призером ежегодного конкурса «Лучшая АЭС России - 2018». Кроме того, в 2018 году отмечена системная работа предприятия в области повышения экологической безопасности - Калининская АЭС названа лучшим экологически ответственным предприятием атомной отрасли XIV Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.