В Ржеве готовятся к грандиозному празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы

Выставки, фестивали, конференции – всего запланировано около 100 событий. К 75-летию Победы в Ржеве начали готовиться за год вперед. На данный момент продолжается сбор рукописей для детско-юношеского конкурса «Помнить, чтобы жить: Здесь мне посчастливилось родиться».

Сейчас представлено уже более 20 произведений, вышедших из-под пера юных ржевитян. В ближайшее время планируется выпустить и тематический аудиосборник. Туда войдут стихи о Второй мировой войне, написанные детьми.

Патриотические произведения включат в программу школ и библиотек, а также будут транслировать по радио. А в День Победы ребята смогут прочитать свои стихотворения на городской сцене. Кроме того, в преддверии майских праздников будет снят документальный фильм о героизме русских солдат и тыловиков.

Жаль, что о ржевских событиях рассказано так мало. А между тем, ужасы, творившиеся здесь в годы Второй мировой, достойны кинолент. Основные сражения происходили с января 42-го по март 43-го. За эти 14 месяцев была пролита кровь более миллиона солдат. Бойцы, чудом уцелевшие в схватке с фашистами, прозвали ее «ржевской мясорубкой».

Удивительно, но о тех страшных событиях на тверской земле сегодня снят всего один фильм по повести Вячеслава Кондратьева – «Сашка». Историю о бравом солдате, который в одиночку взял в плен командира фашистских пулеметчиков, автор написал на основе реальных событий. Как и еще несколько произведений, например, «Отпуск по ранению» и «Селижаровский тракт».

Стоит отметить, что сюжеты, изложенные на бумаге, переполнены военным драматизмом, ведь Кондратьев писал о том, что пережил сам во время боев под Ржевом. Так, в повести «Искупить кровью» описываются события во время штурма деревни Овсянниково. Центральный персонаж – ротный Евгений Ильич Пригожин ослушался приказа высшего руководства и отступил, тем самым сохранив жизнь своим солдатам. У героя был реальный прототип и, кроме того, тезка – ветеран войны, переживший страшные ржевские месяцы.

Общее тяжелое прошлое стало основой крепкой дружбы по переписке между Кондратьевым и реальным Пригожиным.

Спустя 76 лет с момента окончания Ржевской битвы в память о ее героях у деревни Хорошево Тверской области возводится масштабный Мемориал Советскому солдату.

Грандиозное открытие памятника намечено на 9 мая 2020.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы также были приведены в порядок и другие достопримечательности Ржева. В их числе мемориальное кладбище советских воинов и обелиск. В планах на 2020 год – благоустройство братских захоронений «Курган» и Смоленского кладбища, а также расширение Аллеи героев. Там будут установлены стелы с именами ржевитян, ушедших на фронт.

Всего на оставшиеся семь месяцев запланировано около 100 мероприятий. Это исторические конференции, фестивали, книжные и художественные выставки. В феврале откроется экспозиция, посвященная освобождению города, а в апреле жители смогут увидеть редкие картины из фондов студии военных художников им. М.Б. Грекова. Однако самые важные события: традиционный марш, церемония возложения венков и цветов, праздничные концерты – пройдут 9 мая.