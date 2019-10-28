В преддверии даты в Твери: Говорить о репрессиях надо, чтобы не повторить этот урок прошлого

- ... Донесли-и-и на меня-я-я... Донесли-и-и на меня-я-я... - под равномерный стук рук и ног речитативом выговаривают-поют люди, в лица которых направлен свет настольных ламп. - Донесли-и-и на меня-я-я... - и становится жутко от этой неживой безэмоциональной монотонности, в которой, кажется, нет жизни и будущего.

На днях в Твери состоялась читка оперы с резким названием «Стукачи» авторов Ивана Корсуновского и Марины Шандаровой. Режиссером выступил Иван Корсуновский (Театр.doc, Москва). В ролях - актеры Театра драмы и ТЮЗа Тарас Кузьмин, Сергей Коноплёв, Евгения Голубева, Виктория Козлова, Игорь Лебедев и студент колледжа культуры имени Львова Эдуард Костин.

В читке приняли участие тверские актеры двух театровФото: Ирина ТАРАСОВА

В основу оперы лег материал журналистки Марины Шандаровой, найденный в тверском архиве, по его итогам была написана пьеса. В «Стукачах» рассматриваются несколько архивно-следственных дел репрессированных калининцев: актера Константина Никанорова, режиссера Сергея Виноградова и др. Они были репрессированы в 1940-е годы. Обстоятельства, при которых были произведены аресты и следствие, различны. Общее - все были осуждены по печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР.

- Все события подлинные, все герои реальные. Почтив се цитаты из пьесы взяты из документов следственного дела, - рассказывает Марина Шандарова.

И от этого еще более жуткими кажутся вопросы, которые задавали обвиняемым: «Он вас удовлетворяет?» (вопрос гражданской жене Никанорова), «Между вами была мужеложеская связь?» (вопрос ученику Никанорова Василию Лещёву). Однако какими бы ни были ответы, как бы ни старались защитить коллегу-друга-мужа, все вопросы были сведены к политике и к Сталину. И в итоге - виновен...

Константин Никаноров - ведущий артист Калининского театра драмы Фото: предоставлено Мариной Шандаровой, из музея Тверского театра драмы

Осужденный артист Никаноров отбывал срок в лагере на Колыме, едва не погиб, но через два года общих работ был принят чудом в Магаданский музыкально-драматический театр имени Горького. После второго ареста отбывал ссылку в Красноярском крае. Умер в 1959 году, застав развенчание культа личности и начало оттепели.

Судьбы остальных сложились по-разному, в частности в зависимости от ответов на допросах.

Виноградова арестовали в декабре 1941 года. Судили за измену Родине. Он умер в тюремной камере. Его дело до сих пор не рассекречено.

Ученик Никанорова Лещёв поддерживал коллегу все годы его скитаний по лагерям и ссылкам. Играл в театрах, снимался в кино, стал лауреатом Сталинской премии.

Актриса Надежда Гончарова вступила в партию, получила звание Народной артистки РСФСР, в честь нее названа улица в Пролетарском районе Твери.

В 90-е годы Никаноров и Виноградов были полностью реабилитированы.

Второй арест Константина Никанорова. Фото: ТЦДНИ, предоставлено Мариной Шандаровой

После читки, у зрителей, конечно, были вопросы. И главный из них: "Есть ли будущее у пьесы?" Оказалось, что на это надеются и режиссер, и актеры.

- Уверен, что для Твери это очень важный материал. Поэтому я за то, чтобы получился полноценный спектакль. В любом случае я хочу оставить его в вашем городе, чтобы люди знали, что здесь происходило, проводили какие-то аналогии с современным миром, - отметил Иван Корсуновский.

- Это безусловно экспериментальная работа, которая может вызвать резонанс. Но говорить о репрессиях надо, чтобы не повторить этот ужасный урок прошлого, - уверен актер Театра драмы Тарас Кузьмин. - Поэтому я надеюсь, что подобные читки еще будут. Хотя материал, конечно, надо дорабатывать. Марина знакомила меня с тем, что собрано: там много интересных писем и документов. Плюс, меня очень сильно задели в этой пьесе стихи Карасева. Это мощь и сила невероятная. Я уверен, что это должно звучать сегодня. Но даже в том формате, как уже прозвучало, это уже много.

Режиссер Иван Корсуновский - Уверен, что для Твери это очень важный материалФото: Ирина ТАРАСОВА

- ВАЖНО!

30 октября Тверь в четвертый раз присоединится к акции «Молитва памяти». Напомним, она проходит в рамках Дня памяти жертв советских репрессий.

Акция не политическая, она проходит без лозунгов. Суть ее заключается в том, чтобы выйти на улицы разных городов, помолиться и вспомнить о тех, кто ушел бесславно, беззаконно в те годы.

В этом году таких площадок в Твери будет пять.

11:00-12:00 - у храма Арсения Тверского в Первомайском районе, ул. Строителей, 3.

12:00-19:00 - у Вознесенского собора на ул. Советской, 26.

13:00-14:00 - у Воскресенского храма Трех исповедников на наб. Афанасия Никитина, 38.

14:00-18:00 - на Тверской площади у фонтана.

14:00-19:00 - у храма Александра Невского на Привокзальной площади, ул. Коминтерна, 18А.

Присоединиться к акции может любой желающий.

Читка оперы "Стукачи"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Читка оперы "Стукачи"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Завершилась читка стихотворением поэта Евгения КарасёваФото: Ирина ТАРАСОВА