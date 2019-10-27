2019-10-27T16:57:56+03:00
Общество

Инвалиды по зрению в Твери написали Географический диктант

Собравшиеся волновались, но сохраняли позитивный настрой
Ольга ТРОФИМОВА
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Слабовидящие жители Твери написали Географический диктантСлабовидящие жители Твери написали Географический диктантФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Тверь приняла участие в Географическом диктанте в пятый раз, впервые в областной столице была организована площадка для слабовидящих людей. 28 октября диктант писали в читальном зале Тверской областной специальной библиотеки для слепых имени М.И. Суворова в Спортивном переулке д. 2, к. 4.

Просветительская акция была организована Издательским домом «Комсомольская правда» совместно с Фондом социального страхования РФ. Читать диктант пригласили редактора Тверской объединенной редакции сайта и газеты "Комсомольская правда" Олега Зинченко.

Зал вместил более 50 участников. Среди них 17 человек – инвалиды по зрению. Заполнять бланки с ответами, им помогали 12 волонтеров – ученики 7-11 классов тверских школ.

Зал вместил более 50 человек, писать диктант слабовидящим помогали волонтеры Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Зал вместил более 50 человек, писать диктант слабовидящим помогали волонтерыФото: Ольга ТРОФИМОВА

Перед началом диктанта участников познакомили с особенностями и правилами акции, подробно рассказали о том, как будет организована работа на площадке.

Собравшиеся волновались, но были настроены позитивно. Для них подобного рода мероприятия – первый и необычный опыт. Ровно в полдень было озвучено первое задание диктанта. Всего, чтобы ответить на 40 вопросов, участникам потребовалось 45 минут.

- Свои знания географии оцениваю на «4», но интересно узнать результат диктанта, - смущаясь отметила педагог тверской коррекционной школы для слабовидящих детей Юлия Борисенко. – Диктант произвел на меня благоприятное впечатление, были интересные и разнообразные вопросы – над некоторыми пришлось подумать, а какие-то были очень простые.

Педагог тверской коррекционной школы для слабовидящих детей Юлия Борисенко оценила свои знания на "четвёрочку" Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Педагог тверской коррекционной школы для слабовидящих детей Юлия Борисенко оценила свои знания на "четвёрочку"Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Семейная пара Александр и Светлана Сиговы, оба инвалиды по зрению, пришли писать диктант вместе, но в последний момент супруга застеснялась, и проверить свои знания решился только Александр, а Светлана помогала мужу в заполнении бланков.

- Мне диктант очень понравился и не показался сложным, - отмечает Александр. – Перед тестированием я проходил на сайте тренировочный вариант и остался доволен результатом. Было очень полезно освежить таким образом свои знания. Обязательно буду участвовать и в следующем году.

Супруги Сиговы пришли писать диктант вместе Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Супруги Сиговы пришли писать диктант вместеФото: Ольга ТРОФИМОВА

Другие участники также остались довольны результатом, были настроены "подтянуть" свои знания по географии и в следующем году проверить их вновь.

По окончании диктанта всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки.

По окончании диктанта участникам вручили дипломы и памятные подарки Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По окончании диктанта участникам вручили дипломы и памятные подаркиФото: Ольга ТРОФИМОВА

По окончании акции участникам вручили дипломы и памятные подарки Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По окончании акции участникам вручили дипломы и памятные подаркиФото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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