Заслуженный артист России Андрей Иванов: Этой награды не было бы без моих коллег по театру
Как только узнаю, что артист Тверского театра юного зрителя, любимый многими Андрей Иванов, получил награду «Заслуженный артист России» сразу набираю номер. К моей радости, отвечает почти сразу. После поздравлений так и беседуем: я иду по вечерней Твери с работы домой, он только что сошел с поезда.
- Андрей, когда и как ты узнал о награждении?
- Сегодня. Не поверишь, позвонил наш директор Александр Витальевич Бахарев и сказал: «Если стоишь, присядь…»
- Ты присел?
- Не смог. Я в это время шел по улице, вокруг много людей. Если бы шел и присел, образовалась бы пробка… Поэтому сногсшибательную новость услышал на ходу, - смеется артист.
- Ты догадывался, что это все-таки случится?
- Признаться честно, спокойно к этому всегда относился. Наш директор больше переживал, потому что всё это длилось долго – несколько лет. Три раза на меня подавали документы. И когда футболили, он говорил: «Так... Будем собирать ещё раз...». Он всё время проявлял настойчивость. В этом плане он молодец, настоящий боец, за что ему большое спасибо... Был период – в 90-х, в начале 2000-х, когда звания раздавали направо и налево. Сейчас требования ужесточили, и любое звание получить довольно сложно. С другой стороны это правильно, потому что если его всё-таки дают, то его нужно оправдывать. Мне в этом плане не стыдно. У меня есть довольно большой «багаж» и в кино, и в театре, и даже номинация на «Золотую маску».
С гуру документалистики Сергеем Валентиновичем Мирошниченко (на съемках фильма "Дно"). Фото: из архива Андрея Иванова
- Неужели даже не обрадовался? Хоть совсем чуть-чуть?
- Ладно, признаюсь. Конечно, приятно. Как только появилась информация, мне стал звонить чуть ли не весь город: кто имеет отношение к театру и не имеет, кто просто меня знает. Поздравляют и говорят очень теплые слова…
- Что для тебя означает получить заслуженного? Теперь можно успокоиться?
- Сильно ничего не меняется. Я продолжу так же честно работать на радость нашим зрителям. Признание профессионалов, коллег – этого достаточно.
- Отмечать будешь сегодня?
- Вообще или сегодня? (смеется). Чуть-чуть отмечу, конечно. А потом хотелось бы и с коллегами в театре посидеть. Как без них? Без них ведь ничего и не получилось бы. Они первые, кто принимал участие в моем становлении.
- А есть какая-то традиция у актеров – как, например, у военных обмывать звездочки?
- Уфф... Хороший вопрос. Вот даже и не знаю, что ответить… Нужно будет спросить об этом у более опытных заслуженных артистов.
СПРАВКА "КП"
Андрей Иванов - актёр театра, кино и телевидения. Родился 31 мая 1974 года в Калинине. С 1994 года — актёр Тверского ТЮЗа.
Закончил Ярославский государственный театральный институт в 2001 году. С марта по август 2001 года играл в Ярославском академическом театре им. Ф.Волкова.
Андрей Иванов - Этой награды не было бы без моих коллег по театруФото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU