Осенний призыв 2019: Из Твери в Сирию призывников не пошлют

Если вы в душе давно солдат, добро пожаловать на службу. С 1 октября и до 31 декабря идёт осенний призыв. Несмотря на то, что он обычно состоит из ряда стандартных процедур, каждая призывная кампания имеет свои отличия. Об особенностях осеннего призыва 2019 года рассказали в Тверском областном военном комиссариате.

ПЛАНЫ ПО НАБОРУ

Пока идёт призыв, количество призывников, которые должны отправиться на службу в том или ином субъекте федерации, является служебной информацией и до поры до времени не оглашается. Но, как сообщил начальник отдела призыва Военного комиссариата Тверской области Юрий Нияковский, можно сказать, что этой осенью в Тверской области должны набрать до полутора тысяч ребят. Что касается прошлой весны, планы были выполнены на 100%.

Кстати, годность призывников к службе в армии в Тверской области повысилась. Регион находится на лидирующих позициях по Западному военному округу. Доля годных к армии призывников у нас превысила 80%.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ

В этом году пребывание ребят на призывном пункте перед отправкой на службу должно стать интересным: для них подготовили выставки и уроки мужества. Экспозиции будут посвящены правлению князя Михаила Ярославича, войне 1812 года, ребята также смогут увидеть большую экспозицию о Великой отечественной войне.

Уроки мужества преподадут участники Российского Союза ветеранов-афганцев и Союза десантников. Офицеры Тверского регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) продемонстрируют призывникам современное оружие и расскажут о своей службе.

Заместитель военного комиссара Тверской области Андрей Савельев демонстрирует одну из экспозиций, которые покажут призывникам.Фото: Виктория ТУШКОВА

ОТ ОТСРОЧКИ МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ

Главное нововведение этого осеннего призыва в том, что призывник, получивший отсрочку от службы, теперь может отказаться от этого права, если того пожелает. Возможность отказаться от отсрочки с сентября закреплена законодательно. Для этого нужно написать заявление и подать его в свою призывную комиссию.

ДАЛЕКО НЕ ОТПРАВЯТ

Наших ребят преимущественно отправляют служить в регионы Центрального федерального округа.

- Хотим всех успокоить: далеко от Тверской области призывники не уезжают, - обнадёжил заместитель военного комиссара Тверской области Андрей Савельев. - Не отправляем мы ни на Новую Землю, ни в Сирию. А тех, у кого малолетние дети или престарелые родители, стараемся оставить в пределах Тверского военного гарнизона, подход ко всем индивидуальный.

ОТСИДЕТЬ, НО ОТСЛУЖИТЬ

За время весеннего призыва в Тверской области выявили 21 уклониста. И 18 из них уже осуждены.

- Причём, если количество самих уклонистов снижается, то количество осужденных за уклонение от службы растёт, - сообщил Юрий Нияковский. - Если раньше следственные органы частенько по той или иной причине отказывали в возбуждении уголовного дела, то сейчас следствие очень тщательно изучает все нюансы. Восемнадцать осужденных были наказаны штрафами, заплатив в около 300 тысяч рублей на всех. Кроме штрафа возможен и арест. Необходимо помнить, что ответственность уклониста настигнет.

Причём если уклонист понесёт уголовную ответственность, отсидит срок своего ареста, он всё равно должен будет пойти служить, как только погасит судимость.

В АРМИЮ С ПРОФЕССИЕЙ

ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) даёт возможность призывникам пройти бесплатное обучение по военно-учётным специальностям. Это водитель транспортного средства категории С, D, C и E. В ДОСААФе можно приобрести специальность механика-водителя гусеничного тягача, топливо-маслозаправщика и крановщика. Сейчас в тверском ДОСААФе заканчивается подготовка 311 человек, которые на службу отправятся уже с правами.

В армию призывник идёт уже имея армейскую специальность, проходит месячную доподготовку и садится за руль машины, чтобы работать на ней, а не бегать по полям с автоматом.

Хотите также? Для этого потребуется всего лишь быть годным к управлению транспортным средством и сообщить в военкомате о своём желании получить специальность. Но занятия прогуливать будет нельзя.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА

В весенний призыв желание проходить альтернативную службу изъявили три человека. Этой осенью - четверо.

- На троих из них уже выделены места, ещё на одного места пока нет. Возможно, ему придётся отправляться служить в следующий призыв, - рассказал Юрий Нияковский. - Места для альтернативщиков выделяет не минобороны, а органы соцзащиты по своим разнарядкам.

Своё искреннее желание проходить альтернативную службу нужно доказать. Призывнику потребуется действительно убедить призывную комиссию, что его мироощущение и убеждения противоречат армейской службе. В некоторых случаях выводы муниципальной призывной комиссии даже приходится подтверждать на уровне субъекта федерации. Так что, если хотите служить альтернативно, готовьте веские доводы.

И ещё: альтернативную службу не удастся пройти где-то в пределах нашей области. Об этом в военкомате сообщили однозначно.

- Это не обязательно будет какая-то страшная, неприятная служба, как иногда пугают, - заверил Андрей Савельев. - Ребята, например, работают почтальонами на селе.

25 октября в воинской части в посёлке Мигалово состоится традиционный День призывника. Там призывники и их родители смогут узнать обо всех подробностях прохождения службы и даже попробовать еду, которой кормят солдат в армии.