«Фишками» пятого Тверского переплёта станут Театральная и Экологическая площадки

18 октября в Тверской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие юбилейного «Тверского переплета». Книжный праздник проходит в этом году в пятый раз.

- Когда мы делали это в первый раз, не верили, что отметим хоть какой-то юбилей. И вот, смогли, дожили. В этом году у нас красивая дата. Поэтому все будет достойно, целых три дня насыщенной программы, до 20 октября, - рассказала "КП"-Тверь" одна из организаторов мероприятия Татьяна Иванченко.

Первый юбилей, это всегда важно, а потому организаторы хотели подготовиться «более ударно». В создании программы были задействованы многие люди. В результате получилась яркая, пестрая, многожанровая программа. С сюрпризами и новыми «фишками».

Но есть и традиция - звездные гости.

- Сама идея «Тверского переплета» 5 лет назад началась с того, что хотелось привезти в Тверь известных людей. Нужно было какое-то событие. И вот появилась книжная ярмарка – ядро этого мероприятия. А вокруг работают творческие площадки по разным направлениям, - рассказывает Татьяна Иванченко. - У нас есть «Неделя тверской книги», которая собирает наши силы, наши ресурсы из региона. На «Тверском переплете» они тоже есть - это Пеново, Осташков, Вышний Волочек и другие города. Но все-таки отличие этого мероприятия в том, что мы стараемся пригласить гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Их у нас много, и бывает сложно сориентироваться в программе. Поэтому советуем ее заранее изучать и выбирать, куда пойти.

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И САМЫЕ ЯРКИЕ ВСТРЕЧИ

Прозаическая площадка

Это Полина Дашкова, мастер остросюжетной прозы, чьи книги выходят десятимиллионными тиражами на разных языках. После некоторого перерыва она выпускает новую книгу «Горлов тупик» и приезжает в Тверь презентовать ее. Антон Первушин, питерский писатель-фантаст. Он еще и ученый, занимается космическими разработками, поэтому кроме фантастики он пишет научно-популярные книги. У него очень много поклонников. Кроме космоса еще одна его тема – связь тоталитарных режимов с оккультизмом. далее, Василий Владимирский – тоже питерский гость, эксперт по фантастике. Гость из Москвы Сергей Беляк – культовый персонаж российской действительности. Это известный московский адвокат, который защищал и «звезд», и политиков. Он презентует свои книги «Хорошо, когда хорошо» и «Адвокат дьявола». И т.д.

Поэтическая площадка

Игорь Караулов – очень интересный поэт, переводчик. Он будет читать короткую прозу «О поэзии и не только. Бродский и другие». На поэтической площадке много интересных мероприятий. Тверские участники чередуются с приглашенными гостями. Будут звучать и стихи ушедших поэтов. Будет и страничка о наших рано ушедших поэтах.

Молодежная площадка

Обычно там много московских гостей, но в этом году программа более богатая, с участием и тверских талантов.

Детская площадка

Виктор Лунин – классик детской литературы. По его «Поэтической азбуке» учились еще наши родители, она – эталон звукоподражательной азбуки для детей. Он написал стихи к мультфильму «Незнайка на Луне». Этот удивительный человек уже был в гостях на «Тверском переплете» и очаровал всех – и взрослых, и детей. Он приезжает с издательством «Беринга» и привозят Ирину Краеву, которая будет презентовать свою книгу «Дети неба» - для подростков в форме диалога поколений.

НОВЫЕ «ФИШКИ»

Театральная площадка

«Переплет» не мог пропустить Год театра, который еще не закончился, поэтому будет работать и Театральная площадка.

Самым насыщенным днем здесь станет воскресенье. Так, ТЮЗ представит свои моноспектакли. Затем Алексей Марков – известный актер, режиссер, преподаватель, автор книги «Публичное выступление. 5 способов победить страх» будет выступать с мастер-классом. Наталья Якушина, прозаик и драматург, приедет с журналом «Литодрама» и расскажет о драматических конкурсах, о том, как можно в них поучаствовать и на что обратить внимание.

Экологическая площадка

В России запущена масштабная «мусорная реформа», как ее называют, в рамках национального проекта «Экология». Поэтому организаторы решили обратить на эту тему особое внимание.

Здесь также будет много интересных выступлений.

Так, Валентин Пажетнов приедет из Торопца и расскажет о том, каким должно быть мирное соседство мира человека и мира природы, о том, как он спасает медвежат и отправляет их обратно в природу. Андрей Зиновьев, профессор, орнитолог с мировым именем, расскажет о том, как он в Новой Зеландии восстанавливал орла – давно вымершую огромную птицу с размахом крыльев 3 с половиной метра.

Подробная программа здесь.