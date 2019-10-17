2019-10-17T13:40:49+03:00
Общество

Погода подарит Твери нежданное бабье лето

Не будет ни сильных ветров, ни холодов, ни проливных дождей
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В эти выходные можно будет даже сходить за грибами!В эти выходные можно будет даже сходить за грибами!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Бабье лето во второй половине октября? Запросто! Ближайшие выходные и начало следующей недели будут очень тёплыми: в некоторые дни температура превысит норму на 6-8 градусов.

- В субботу с утра ожидаются небольшие осадки, зато днём будет до +16! - обрадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Локальные дождики могут пройти и рано утром в воскресенье. Позже будет облачно, но тоже тепло: +15. Такая же тихая и благодатная погода без заморозков, сильных осадков и ветров сохранится и в начале рабочей недели. Бодрость подарит растущее атмосферное давление: ко вторнику оно поднимется до 757-758 мм рт. ст.

Так что грядущие выходные - прекрасный шанс нагуляться вволю или даже совершить финальный выезд в лес за грибами. В октябре тихая охота может подарить неплохой улов опят, рыжиков и горькушек. Из последних, несмотря на их название, получаются весьма вкусные низкокалорийные блюда. Просто не забудьте горькушки как следует вымочить. Очень хороши для засолки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Задержан подозреваемый в нападении на инфоцентр «Шиеса»
Резонансное нападение на информационный центр инвестора экотехнопарка «Шиес» в Яренске практически раскрыто. Как сообщили источники в силовых структурах, возможный злоумышленник задержан и дает показания правоохранительным органам
Третьяковка сияет светом поленовских полотен
На этой неделе, 15 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки «Василий Поленов». Экспозиция посвящена 175-летию со дня рождения художника, прославившего Тульскую губернию - свою малую родину - на весь мир
Новости 24
Один человек пострадал в ДТП на улице Освобождения в Твери
На Калининской АЭС в Тверской области проверят систему оповещения
Книгу, посвященную 100-летию Вышневолоцкой комсомольской организации, представят на "Тверском переплёте"
В Тверской области собственник превратил пашню в песчаный карьер
В Андреапольском районе Тверской области назначен новый прокурор
В Тверской области задержали мужчину с наркотиком в кармане
Пятый «Тверской переплёт» обещает удивить
За кражу алкоголя из магазина двое жителей Тверской области отправятся в тюрьму
Одно из кафе в Твери складировало пищевые отходы на тротуаре в центре города
В Твери мужчина истязал сына-подростка своей сожительницы
В Тверской области контрактника арестовали на десять суток за то, что он поехал забирать жену из роддома
В Тверской области вынесли приговор мужчине, убившему свою мать