Погода подарит Твери нежданное бабье лето

Бабье лето во второй половине октября? Запросто! Ближайшие выходные и начало следующей недели будут очень тёплыми: в некоторые дни температура превысит норму на 6-8 градусов.

- В субботу с утра ожидаются небольшие осадки, зато днём будет до +16! - обрадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Локальные дождики могут пройти и рано утром в воскресенье. Позже будет облачно, но тоже тепло: +15. Такая же тихая и благодатная погода без заморозков, сильных осадков и ветров сохранится и в начале рабочей недели. Бодрость подарит растущее атмосферное давление: ко вторнику оно поднимется до 757-758 мм рт. ст.

Так что грядущие выходные - прекрасный шанс нагуляться вволю или даже совершить финальный выезд в лес за грибами. В октябре тихая охота может подарить неплохой улов опят, рыжиков и горькушек. Из последних, несмотря на их название, получаются весьма вкусные низкокалорийные блюда. Просто не забудьте горькушки как следует вымочить. Очень хороши для засолки.