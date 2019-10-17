2019-10-17T20:20:58+03:00
Общество

В Твери появится душевая для людей с ограниченными возможностями

Депутаты и инвалид-колясочник выбрали помещение
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Осмотр помещения. Фото: ТИАОсмотр помещения. Фото: ТИА
Изменить размер текста:

Уже через две недели горожане с ограниченными возможностями смогут помыться в душевом павильоне № 1 на бульваре Радищева, 40.

А началось все с обращения инвалида-колясочника Натальи Чистяковой к руководителю МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс" и депутату гордумы Сергею Мамонову.

В душевых этого предприятия (всего в городе 6 муниципальных мест, где можно помыться: 4 из них бани с душевыми, 2 – душевые павильоны) маломобильные граждане помыться не могли, не было ничего под это приспособлено.

Как переоборудовать помещение депутат решал прямо на месте в компании коллеги-депутата Светланы Козловой и Натальи Чистяковой.

Она осмотрела помещения на Радищева, 40. Поделилась, что инвалиду в квартире очень непросто пользоваться ванной. И душевые, оборудованные специально для этой категории граждан, были бы очень кстати.

- У нас ни одного приспособленного объекта нет в городе, поскольку тема важная, я предложил Наталье Анатольевне встретиться и посмотреть, что у нас есть. Мы были в комплексе на улице Горького, но там очень много нужно переделывать. Душевой павильон на Радищева, 40 — это место больше подходит. В кратчайшие сроки, недели за две, мы все переоборудуем, - пояснил Сергей Мамонов.

Чтобы сделать помещение удобным для колясочников, пандус удлинят, на въезде и в душевой установят поручни. Переоборудуют для начала одну кабину. А заодно проведут и косметический ремонт общего помещения.

- Доступная среда должна быть, независимо от того будут инвалиды этим пользоваться или нет. У них должна быть такая возможность – помыться, - уверена Светлана Козлова.

КСТАТИ

130 рублей — такова стоимость одного посещения душевой. Но для льготников предусмотрены талоны, получить которые можно в Центре социальной защиты населения на улице Гагарина или администрациях районов Твери. Можно получить три талона на месяц в руки. Талон может полностью покрывать стоимость посещения, либо 50%, в зависимости от категории.

Во время осмотра. Фото: ТИА

Во время осмотра. Фото: ТИА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Новости 24
В Твери ищут свидетелей наезда автомобиля на одиннадцатилетнюю девочку
На восьми объектах дорожной сети в Твери до сих пор не завершены работы
Тверские следователи раскрыли убийство, совершенное 17 лет назад
В Твери пьяный муж забил ножом свою супругу
Один человек пострадал в ДТП на улице Освобождения в Твери
На Калининской АЭС в Тверской области проверят систему оповещения
Книгу, посвященную 100-летию Вышневолоцкой комсомольской организации, представят на "Тверском переплёте"
В Тверской области собственник превратил пашню в песчаный карьер
В Андреапольском районе Тверской области назначен новый прокурор
В Тверской области задержали мужчину с наркотиком в кармане
Пятый «Тверской переплёт» обещает удивить
За кражу алкоголя из магазина двое жителей Тверской области отправятся в тюрьму
Одно из кафе в Твери складировало пищевые отходы на тротуаре в центре города
В Твери мужчина истязал сына-подростка своей сожительницы
В Тверской области контрактника арестовали на десять суток за то, что он поехал забирать жену из роддома
В Тверской области вынесли приговор мужчине, убившему свою мать