В Твери появится душевая для людей с ограниченными возможностями

Уже через две недели горожане с ограниченными возможностями смогут помыться в душевом павильоне № 1 на бульваре Радищева, 40.

А началось все с обращения инвалида-колясочника Натальи Чистяковой к руководителю МБУ "Торгово-оздоровительный комплекс" и депутату гордумы Сергею Мамонову.

В душевых этого предприятия (всего в городе 6 муниципальных мест, где можно помыться: 4 из них бани с душевыми, 2 – душевые павильоны) маломобильные граждане помыться не могли, не было ничего под это приспособлено.

Как переоборудовать помещение депутат решал прямо на месте в компании коллеги-депутата Светланы Козловой и Натальи Чистяковой.

Она осмотрела помещения на Радищева, 40. Поделилась, что инвалиду в квартире очень непросто пользоваться ванной. И душевые, оборудованные специально для этой категории граждан, были бы очень кстати.

- У нас ни одного приспособленного объекта нет в городе, поскольку тема важная, я предложил Наталье Анатольевне встретиться и посмотреть, что у нас есть. Мы были в комплексе на улице Горького, но там очень много нужно переделывать. Душевой павильон на Радищева, 40 — это место больше подходит. В кратчайшие сроки, недели за две, мы все переоборудуем, - пояснил Сергей Мамонов.

Чтобы сделать помещение удобным для колясочников, пандус удлинят, на въезде и в душевой установят поручни. Переоборудуют для начала одну кабину. А заодно проведут и косметический ремонт общего помещения.

- Доступная среда должна быть, независимо от того будут инвалиды этим пользоваться или нет. У них должна быть такая возможность – помыться, - уверена Светлана Козлова.

КСТАТИ

130 рублей — такова стоимость одного посещения душевой. Но для льготников предусмотрены талоны, получить которые можно в Центре социальной защиты населения на улице Гагарина или администрациях районов Твери. Можно получить три талона на месяц в руки. Талон может полностью покрывать стоимость посещения, либо 50%, в зависимости от категории.