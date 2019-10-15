Бесплатная диспансеризация-2019: новые возможности

Поскольку именно на начальных стадиях заболевания в наибольшей степени поддаются терапии, проходить профилактические осмотры рекомендуется не только тем, кто входит в группы риска, но и всем остальным - даже тем, кто «никогда не болеет».

В 2019 году были введены новые правила прохождения диспансеризации и профилактических осмотров - следование им должно обеспечить еще более тщательный контроль состояния здоровья населения.

Диспансеризация является всеобщей, но проходить ее - право пациента, а не обязанность. Как и любое медицинское вмешательство, диспансеризация проводится исключительно по информированному добровольному согласию человека. При этом пациент может отказаться от части процедур и обследований в ходе диспансеризации по своему желанию и получить все остальные положенные процедуры в полном объеме.

Порядок диспансеризации

Диспансеризация проходит в два этапа. Набор исследований первого этапа - скрининга - зависит не от состояния здоровья пациента, а от его пола и возраста. Далее для пациентов, которые оказываются во второй и третьей группах здоровья, предлагается второй этап диспансеризации, который предполагает уже более тщательное исследование здоровья.

Особое внимание - выявлению онкологических заболеваний

Особенно важно раннее выявление злокачественных новообразований. Ведь на начальных стадиях сегодня успешно лечится большинство видов рака.

Известно, что основная проблема заключается в том, что на ранних стадиях онкологические заболевания никак себя не проявляют. В мае 2019 года вступили в силу изменения, расширяющие круг онкоскринингов, то есть обследований людей, у которых нет симптомов заболеваний.

Положенные исследования для выявления онкозаболеваний в рамках бесплатной диспансеризации

ПАП-тест - исследование мазка с поверхности шейки матки (ранняя диагностика рака шейки матки) для женщин от 18 до 64 лет - раз в три года.

Маммография для женщин 40-75 лет - раз в два года.

Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в рамках борьбы с раком предстательной железы) для мужчин - в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года.

Анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом для мужчин и женщин 40-64 лет - раз в два года, 65-75 лет - раз в год.

Эзофагогастродуоденоскопия - в 45 лет.

Также по медицинским показаниям в рамках второго этапа диспансеризации проводятся рентгенография легких или компьютерная томография легких (при подозрении на рак легкого), ректороманоскопия и колоноскопия (при подозрении на рак кишечника).

Благодаря активному онкопоиску в рамках диспансеризации в 2016 году около 55% злокачественных новообразований удалось выявить на I-II стадии, и это значительно больше, чем до начала всеобщих профилактических осмотров.

Новые правила распределения по возрасту

Основных изменений здесь два:

• теперь диспансеризацию можно проходить с 18 лет, а не с 21 года, как это было раньше;

• гражданам в возрасте старше 40 лет диспансеризация теперь полагается не раз в три года, а ежегодно.

Также у всех людей в возрасте от 18 до 39 лет есть право раз в год - в дополнение к полной диспансеризации, которая проводится раз в три года, - проходить бесплатный профилактический медицинский осмотр. По сути это сокращенная, «облегченная» версия диспансеризации.

Что в нее входит?

• Анкетирование. Врач выясняет, какие у пациента есть жалобы, нет ли отягощенной наследственности и симптомов, характерных для самых распространенных и наиболее опасных заболеваний. На этом этапе также заполняются пункты о вредных привычках, характере питания, физической активности.

• Антропометрия - измерение роста, массы тела, окружности талии. На основании этих данных врач определяет индекс массы тела.

• Измерение артериального давления.

• Определение уровня общего холестерина в крови.

• Определение уровня глюкозы в крови натощак.

• Флюорография легких.

• Электрокардиография.

• Измерение внутриглазного давления при первом профилактическом осмотре, в возрасте 40 лет и старше - 1 раз в год.

• Осмотр гинеколога - 1 раз в год для женщин от 18 до 39 лет.

• Относительный сердечно-сосудистый риск - 18-39 лет.

• Абсолютный сердечно-сосудистый риск - 40-65 лет.

Также в рамках профилактического осмотра обязательно проводится онкоосмотр: врач оценивает состояние кожи, слизистой губ и ротовой полости, проводит пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов.

Поддержка страховых представителей

В том случае, если в процессе прохождения диспансеризации возникли проблемы с качеством оказания медицинских услуг, вы всегда можете рассчитывать на бесплатную поддержку своей страховой компании.

Кроме того, напомнить вам о том, что пришло время пройти диспансеризацию, - также задача страховой компании. Вы можете положиться на экспертов «АльфаСтрахование-ОМС» и быть уверены: диспансеризация не пройдет мимо вас.

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